“Ciddi Sıkıntı Yok”

İnsan Hakları Derneği (İHD) Malatya Şube Başkanı Servet Akbudak (sağdaki), “Seçim güvenliğini ciddi anlamda tehdit eden bulgularla karşılaşılmamıştır” dedi.

İHD Malatya Şube Başkanı Servet Akbudak, 30 Mart yerel seçimlerin izlenmesiyle ilgili alınan karar doğrultusunda şubeleri tarafından oluşturulan komisyonun Malatya seçim bölgesinde gerçekleştirdiği izleme sonucunda yaptığı tespitleri açıkladı. Akbudak, “Gözlemcilerimiz tarafından yapılan tespitler dışında yaşanan bazı aksaklık ve sandık kurularının teknik yetersizlikleri ve uygulamaları dışında seçim güvenliğini ciddi anlamda tehdit eden bulgularla karşılaşılmamıştır. Ancak ülke genelinde (Ankara, Ağrı, Bitlis Ahlat, Güroymak, Şanlıurfa Ceylanpınar, Hasankeyf, Viranşehir Malatya Hekimhan) gibi bir çok seçim noktasında itiraz, iptal, oyların bir çok defa sayılmasına rağmen adalete uygun sonuçlandırılmaması 30 Mart 2014 tarihinde yapılan yerel seçimlere gölge düşürdüğüne dair kanaatimizi ifade etmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.