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Malatya Haber -

Çiftçilere Eğitim

Çiftçilere Eğitim
  • 27.12.2015
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Malatya’nın Kuluncak ilçesinde çiftçilere eğitim yapılıp, budama tatbiki olarak gösterildi.

İl Tarım Müdürlüğü Çiftçi Eğitim ve Yayım Şube Müdürlüğü ile Kuluncak İlçe Tarım Müdürlüğü’nün birlikte organize ettiği, meyve ağaçlarının dikimi, budanması, gübrelenmesi, sulanması, zirai mücadelesi konularında konu uzmanları tarafından eğitim verildi.

Kuluncak İlçesi Karıncalık ve Sultanlı Köylerinde görev yapan Tarım Danışmanları Mazlum Özcan ve Alpay Sungur’un talepleri doğrultusunda, İl Tarım Müdürlüğü Çiftçi Eğitim ve Yayım Şube Müdürlüğü ile Kuluncak İlçe Tarım Müdürlüğü’nün birlikte organize ettiği Meyve Ağaçlarında budama, gübreleme, sulama, zirai mücadele konularında eğitim verilirken, çiftçilerin soruları de cevaplandırıldı. Eğitimini İl Tarım Müdürlüğü Çiftçi Eğitim ve Yayım Şube Müdürlüğü Personelleri Akif Canal ile Mustafa Çelik’in üstlendiği bilgilendirme Karıncalık Köyü’nde gerçekleştirildi.

Konuların anlatımlarının ardından, meyvecilikle uğraşan çiftçilerin akıllarında soru işareti oluşturan konular uzmanlar tarafından cevaplandırıldı. Daha sonra uygulamalı olarak Kayısı ve Elma Ağaçlarında budama yapıldı.

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