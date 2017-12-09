Çiftçilere Gübre Kullanma Eğitimi
Malatya’da, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından çiftçilere gübre kullanma eğitimi verildi.
Kale Kaymakamlık binasında, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Ziraat Mühendisi Mehmet Akif Canal tarafından, çiftçilere gübre kullanımı anlatıldı.
Bilinçli gübre kullanımı ve önemine değinen Canal, çiftçilere toprak ve yaprak analizi için örnek alma yöntemleri hakkında bilgi verdi.
Canal, toprak ve yaprak analizi yapılmasıyla toprakta eksik olan besin maddelerinin tespit edildiğini aktardı.
Gübre kullanımında yapılan hataları da anlatan Canal, doğru gübre kullanımının verimlilik üzerindeki etkilerine dikkat çekti.
Toplantıya İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Aytaç Doğruyol, mahalle muhtarları ve çiftçiler katıldı.
AA
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