Çiftçilere Gübre Kullanma Eğitimi

Mehmet Gönültaş, halen ESOB Başkanı Şevket Keskin’in başkanı olduğu Malatya Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığı’na aday olduğunu açıkladı. Malatya’da bir restoranda basın mensupları ile bir araya gelen İşadamı Mehmet...