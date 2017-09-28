“Sadece Biz Düzeltiriz”

CHP Genel Başkanlığı tarafından Manisa’nın Alaşehir ilçesinde gerçekleştirilen üzüm mitinginde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, üzüm üreticilerine seslendi. Kılıçdaroğlu, “Herkesin kazandığı hiç kimsenin yatağa aç girmediği bir Türkiye’yi birlikte inşa edeceğiz. Üzüm üreticisinin sorunu kesin çözümü şudur; bir gerçekçi maliyet hesabı üzerine makul bir kar koyacaksınız. Kaça mal ediyorsunuz, örneğin bunu 100 liraya, üzerine bir kar koyacaksınız ardından taban fiyatını açıklayacaksınız. O zaman çiftçi, gübreden, mazottan zarar etmez. Maliyet artı karı koyduğun zaman sorunu çözersin. İkinci olarak Tariş’i güçlendireceğiz, her türlü desteği vereceğiz. Tariş üreticinin dostu olacak. Toprak Mahsulleri ofisinin üzümle ne işi var. Üzüm üreticisine destek vermek istiyorsan Tariş’e diyeceksin ki maliyet budur, karı budur diyeceksin. Üzüm üreticisini asla mağdur etmeyeceksin. Tariş’i siyasetten arındıracaksın. Her önüne gelen Tariş ile uğraşmayacak. Bu işin fiyatı 2 dolardır. Gidin dünyaya bakın. Elin oğlu 2 dolara satıyor da biz niye satmıyoruz? Alın teri dökmemiş birilerini kazandırıyorsunuz, çalışanı, üreteni cezalandırıyorsunuz” dedi.

“Teşvik Kanununa göre çiftçilerin bu hükümetten 40 bin lira alacağı var”

Teşvik kanununa göre her çiftçinin devletten alacağı olduğunu savunan Kılıçdaroğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Sen 15 yılda Londra’da bir avuç sermayedara 247 milyar dolar faiz ödedin. 247 milyar doları bir avuç kişiye ödersin milyonlarca çiftine 8 milyar dolar ödemezsin. Bu adalet midir, hukuk mudur? Yürekleri varsa gelsinler çiftçilerin önünde konuşalım. Siz sanmayın sadece üzüm üreticisi borçlu. Türkiye’de nerede bir çiftçi varsa bankalara borçlu. Ahırdaki inekler ve kapıdaki traktörler bankalara rehin. Aslında sahipleri bankalar. Sizleri bankacıların hegemonyasından kurtarmak benim boynumun borcudur”

“Faizleri düşüreceğiz. Üreteni baş tacı yapacağız” diyen Kılıçdaroğlu, “Lisanslı depoculuğu getireceğiz. Üretici ürünü teslim ettiği andan itibaren parasını ve evraklını alacak. Herkesin alın teri herkese teslim edilecek. Hiç kimse zarar etmeyecek. Öyle bir planlama yapacağız ki mısır, fındık, pamuk, üzüm üreticisi birlikte kazanacak. Herkes kazanacak ve her evde huzur ve bereket olacak.

Bir kooperatifler bankası kuracağız. Üretici kooperatifleri bankası kuracağız. Çiftçi, üzüm üreticisi pahalı bankalardan kredi çekmeyecek. Bu kooperatif bankalarından ucuz faizle kredi alacak ve üretimini gerçekleştirecek. Üretici birliklerinin kurduğu bankaları Türkiye’ye getireceğiz. Onların yönetiminde de siyasiler değil, sizler olacaksınız. Bir şey daha yapacağız. Türkiye’nin Mısır, Avrupa Birliği, İran, Irak, Libya ile ilişkilerini kim düzeltir? Dünyanın diplomasi bilen kişisine sorun, ‘Cumhuriyet Halk Partisi’ düzeltir diyecektir. Mısır, Avrupa Birliği, Amerika, Suriye ile bütün ilişkileri sadece biz düzeltiriz” dedi.

“Üzüm 6 lira olsun yeter”

Üzüm üreticinin 6 lira fiyat istediğini aktaran Kılıçdaroğlu, “Ülkemizi, bayrağımızı, vatanımızı, insanımızı seviyoruz. Bir arada huzur içinde yaşamak istiyoruz. İster Doğu’da ister Batı’da vatandaşımız huzur içinde güven içinde yaşasın istiyoruz. Bir uyuşturucu bir belası var gidiyor, ahlakta bir bela var gidiyor. Türkiye yeniden ayağa kalkması lazım. Bunun tek bir yolu var o da CHP iktidarı. Çünkü biz kimseyi dışlamayız. Kimseyi dışlamayacağız. Terörü 15 yılda bitiremedin, ne istedilerse verdiler. Terör yoktu, 3 terör örgütünü başımıza bela ettiler. 5 yılın iktidar döneminin 4 yılında terörü bitirmezsem ayrılırım. Bana soruyor, ‘Sen kimsin?’ Ben sana soruyorum sen kimsin. Yüreğin, cesaretin, onurun varsa adam gibi çıkarsın karşıma oturur medeni insan gibi tartışırız. Beni niye suçluyorsun kardeşim. Kul hakkı yemedim. Vermeyeceğim hesap yoktur benim. Ben sadece milletime hesap veririm. Bir arada huzur içinde yaşayacağız.

5 yıllık bir iktidarın ilk 4 yıllında görkemli bir yükseliş yapacağız. Tarım ihracatında Hollanda’yı geçeceğiz. Huzur ve refah içinde yaşayacağız” dedi.

Manisa, iha