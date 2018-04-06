“Çiftçinin Korktuğu Başına Geldi”

CHP İl Başkanı Enver Kiraz, son günlerde yaşanan don olayının ardından, üreticilerin yine mağdur olacağını belirterek, “5-6 yıldır bankaya olan borçlar faiziyle erteleniyor. Faizler silinip, anapara eşit taksitlere bölünmezse binlerce üretici daha icralık olacak” dedi.

CHP İl Başkanı Enver Kiraz, beraberinde Battalgazi İlçe Başkanı Bahattin Öner ve parti yöneticileri ile birlikte Battalgazi Ziraat Odası’nı ziyaret ederek, üreticilerin sorunları hakkında görüş alışverişinde bulundular.

Battalgazi Ziraat Odası Başkanı Başar; “AKP Döneminde en büyük sıkıntıyı çiftçi çekiyor”

Battalgazi Ziraat Odası Başkanı Mehmet Başar ziyarette yaptığı konuşmada, 15 yıldır AKP döneminde en büyük sıkıntıyı çiftçilerin çektiğini belirterek “Malatya da en çok sıkıntı çeken illerden birisi. Karadeniz bölgesi çadır kenttir. 80 lira, 200 lira destek alırken bizler 10 lira gibi komik bir rakam yardım alıyoruz. Üreticinin borçları erteleniyor, borçlar sadece anapara ile ertelense neyse, faizi hesaplanıp anaparaya eklenip, anaparaya dönüşüp tekrar faizsiz bir şekilde erteleniyor. Zaten çiftçinin gücü olsa borcunu niye ertelesin ki? Çiftçi bu borcu ödeyemez. Ancak arazisini, traktörünü neyi varsa satacak ki zirai borçlarını ödesin. Kılıçdaroğlu grup toplantısında zirai borçları ödeyeceğiz dedi, inşallah öyle olur. Olmazsa da hükümet bu durumdan ders alır da oradan yola çıkarak bu duruma bir çözüm bulur.” ifadelerini kullandı.

“Faiz anaparayı geçti”

CHP İl Başkanı Enver Kiraz ise Ziraat Odaları Malatya açısından önemli. Malatya’nın ekonomisi, Malatya üreticisinin geçim kaynağı olan her yıl bu mevsimlerde kayısı üreticilerinin tedirginlikleri başlıyor. Don, dolu, sel gibi çeşitli felaketlerle karşı karşıya kalıyorlar. Çok sayıda üretici TARSİM’e sigorta yaptırmamış durumda. TARSİM’den kaynaklı sorunlar devam ediyor. Yıllardır dile getiriyoruz ancak çözüme ulaştırılmıyor. Kalıcı bir devlet politikası oluşturulması gerektiğini ifade ediyoruz. Biz söylemekten usandık, ama birileri dinlemekten usanmadı. Çiftçi borçları son 5-6 yıldır faizi ile birlikte erteleniyor. Faiz anaparayı çoktan geçti. Üreticinin ödeyecek hali kalmadı. Dolayısıyla elinde para olmadığı için TARSİM’e sigorta yaptıramıyor. Fındığı sigorta ettiren üretici ile kayısıyı sigortalatan çiftçi arasında ödenen rakamlar arasında büyük fark var” dedi.

“Ekonomik krizin en fazla etkilediği kentlerden biri Malatya”

“Alan bazlı destek bir türlü Malatya çiftçisine uygulanmadı” diyen Kiraz, “Fındıkta, üzümde taban fiyat uygulanırken, kayısı için uygulanmamasını haksızlık olarak değerlendiriyoruz. Malatya üretici kaderiyle baş başa bırakılıyor. Kayısı çok tutsa dert, az tutsa dert. Birçok çiftçinin sigorta yaptırmadığı için, birkaç gün önce vuran don, üreticiyi perişan etmiş durumda. Üreticilerden çok sayıda telefon alıyoruz. Doğal afet yaşanıyor. Her yıl aynı nakarat dinliyoruz. Tespit yapılıyor diyecekler. Sonra soğuktan değil, fizyolojik dökülme diyecekler. İşçiye ödeme yapmamak için ellerinden geleni yapıyorlar. Kayısı üreticisi girdiği girdaptan çıkamıyor. Bıkmadan usanmadan onların sorunlarına sahip çıkmaya, sorunlarını dile getirmeye devam edeceğiz. İktidarın duyarsızlığı, Malatya’nın kaldırabileceği bir duyarsızlık değil. Malatya halkıyla, esnafı ile iç içeyiz. Malatya ekonomisi çok kötü bir durumda. Ekonomik krizin en fazla etkilediği kentlerden biri Malatya. Ağaçlarını don vurmuş üreticilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz Genel Başkanımızın da zaman zaman dile getirdiği gibi, üreticilerin bankalara olan borçlarının faizlerin silinip, anaparanın taksitler halinde ödenmesi gerekiyor. Yoksa binlerce üretici daha icralık olacak” şeklinde konuştu.

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