Çiftçiye Domates Fidesi Dağıtıldı

Kale’de, ilçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından 110 çiftçiye 12 bin 400 domates fidesi dağıtıldı.

İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Aytaç Doğruyol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarımsal ürün çeşidini artırmak gerektiğini düşündüğünü söyledi.

Bu kapsamda bu yıl sebze yetiştiriciliğinde domatesi ön plana çıkardıklarını belirten Doğruyol, “Amacımız domates üretimini ve çeşidi artırmak, az alanda çok ve kaliteli verim almak.” dedi.

Doğruyol, çiftçilerin sebze yetiştirmelerini teşvik etmek amacıyla kaliteli, verimi yüksek ve mühendisler tarafından kontrol edilmiş sağlıklı 12 bin 400 fideyi çiftçilere dağıttıklarını kaydetti.

AA