”Çifte Vatandaşlık Sorunu Acil..”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç, Almanya’da yaşayan Türk vatandaşlarının çifte vatandaşlık sorununun acil olarak çözülmesi gerektiğini söyledi.

CHP Milletvekili Muharrem Kılıç, yaptığı açıklamada, Almanya’da yaşamakta olan Türk vatandaşlarının çifte vatandaşlık sorununa hükümetin çözüm getirmesini istedi. Milletvekili Kılıç, “Yurt dışına giden vatandaşlarımız ilk başta geçici amaçlarla gittiler. Ancak onların çoğunluğu şu anda o ülkelere yerleştiler. Ev aldılar, iş yeri açtılar çocukları orada okudu, orada iş buldu, işe yerleştiler. O insanların en az 100 binden fazlası şu anda çifte vatandaş konumunda. Alman vatandaşlığına geçen Türkleri, konsolosluklar büyükelçilikler yeniden Türk vatandaşlığına almaya özendirdiler, teşvik ettiler. Alman mevzuatı konusunda bu insanlar uyarılmadı. Şu anda bu insanlar kan ağlıyor” dedi.

Sorunun çok acil ve önemli olduğunu kaydeden Muharrem Kılıç, “Alman vatandaşlığına geçenler, 2000 yılından sonra yeniden Türk vatandaşı olmuşsa otomatikman Alman vatandaşlığını kaybettiler. Eğer şu anda Türk vatandaşlığından çıkacak olurlarsa bu insanlar vatansız konuma gelecekler. Bu insanların sorununa yüce meclisin bir an önce el koyması gerekiyor” şeklinde konuştu