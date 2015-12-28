Cihangir Toprağa Verildi

Malatyalı Çelikyay ailesinin, kalbi doğuştan delik olan ve önceki gün Almanya’da hayatını kaybeden küçük çocukları, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre, Malatyalı Çelikyay ailesinin 2 buçuk yaşındaki çocukları Cihangir Çelikyay, kalbinin delik olması nedeniyle Almanya’nın Hamburg kentinde geçirdiği 3 ameliyattan sonra Kiel şehrinde 8 ay tedavi gördü. Kalbi daha fazla dayanamayan minik Cihangir, tedavi gördüğü hastane önceki gün hayatını kaybetti. Cihangir’in cenazesi, Almanya’daki cenaze işlemlerinin ardından havayolu ile Türkiye’ye getirildi. Cenaze, bugün Malatya’da toprağa verildi. Gözyaşlarının sel olduğu cenazede, anne Bilge ile baba Fatih Çelikyay, minik Cihangir’in tabutu başında uzun süre ağladı.

Öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Cihangir ebedi yolculuğuna uğurlanırken, defin sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan baba Fatih Çelikyay, oğlunun rahatsızlığından bahsederek Kile şehrine tedavi için gittiklerinde kalp naklinin gerekli olduğunu ve bunun için sıraya alındıklarını söyledi. Oğlunun sağlığına kavuşacağını beklediği sırada acı haberle sarsıldıklarını belirten Çelikyay, oğlunun ölümünde ihmal olduğunu savunarak, dava açacaklarını söyledi. Son 4-5 aydır oğluna hiçbir şekilde tedavi uygulanmadığını söyleyen baba Çelikyay, konunun takipçisi olacaklarını söyledi.