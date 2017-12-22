“Çıkın Gelin, Ne Duruyorsunuz Burada!.”

ARAPGİR BELEDİYE BAŞKANINDAN SILAYA ÇAĞRI: Sarıçiçek Tabiatını Koruma Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından Dernek Başkanı Bekir Hallaç tarafından organize edilen etkinliğe Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu da konuşmacı olarak katıldı.

Programın sunuculuğunu Radyo ve TV Programcısı Şenol Korkmaz gerçekleştirirken, gece sonunda sahnede plaket takdim listesini ise Sarıçiçek Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Osman Nuri Darbaz sunarken, konferans öncesi İş Adamları Seral AVM Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kaya ve Aksu Çarşı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aksu davetlilere yemek ve kokteyl ikramında bulundu.

Programa katılanlar arasında Sivas Divriği Kaymakamı Tolga Özdemir, BBSK Kulüp Başkanı Yusuf Yıldırım, İstanbul Tapu Kadastro Bölge Müdürü Sedat Cömertoğlu, Kangal Dernekler Federasyonu Başkanı Bekir Özyurt, Tüm Azerbaycanlılar Dernek Başkanı Agil Sametbeyli, BESAM Başkanı Mehmet Nuri Kaynar, AKP Bahçelievler AR-GE Birim Başkanı Zeliha Yıldız, AKP Bahçelievler Meclis Üyesi Abdullah Alay, Sarıçiçek Yayla Festivali Ağalarından; Mehmet Aksu, Hasan Günday, Divriği Tabiatını Koruma Derneği Başkanı Sabahattin Uran, Kemaliye Çanakçı Köyü Muhtarı Arif Kılıç, Çanakçı Köyü Dernek Başkanı Fahri Kaya’nın yanı sıra yörenin iş adamları, STK temsilcileri ile Sarıçiek Dernek Yönetimi ve üyeleri katıldı.

Gecede kısa birer selamlama konuşması yapan; Tüm Azerbaycanlılar Dernek Başkanı Agil Sametbeyli, AKP Bahçelievler AR-GE Birim Başkanı Zeliha Yıldız ve AKP Bahçelievler Meclis Üyesi Abdullah Alay’ın ardından sözü Divriği Kaymakamı Tolga Özdemir devraldı.

Gecede konuşma yapan Sivas Divriği Kaymakamı Tolga Özdemir, Göç hakkında açıklamalarda bulundu. Sarıçiçek Derneği ve Dernek Başkanı Bekir Hallaç hakkında bilgi sahibi olduğunu ve bölgede yaptıkları çalışmaları takdir ettiğini belirten Özdemir; “Sıla’dan Gurbete göç durumu kapsamıyla yıllar önce öz yurtlarından ayrılmak zorunda kalan vatandaşlarımız bugün kırsal bölgelerinde faaliyete geçip altyapılarını tamamlamalarıyla “Gurbetten Sılaya Tersine Göç” süreci yaşayacaktır. Avrupa’da bu süreç böyle devam etti ve bir süre önce “Gurbetten Sılaya Tersine Göç” sürecini yaşadı Avrupa ülkeleri. Bizde Türkiye olarak benzer bir süreçten geçeceğiz. Korkulacak ya da endişe duyulacak bir durum yok. Memlekette daha kaliteli ve güzel bir yaşam vatandaşlarımızı bekliyor” şeklinde konuştu.

Sinevizyon gösterimi ile Sarıçiçek Kültür ve Dayanışma Derneği’nin şimdiye kadar yaptığı çalışmalar konferansa katılanlara sunulurken Dernek Başkanı Bekir Hallaç programın açılış konuşmasını yaparak misafirlerine hoş geldiniz dedi.

Konuşmasında Sarıçiçek bölgesinin önemine değinen Bekir Hallaç; “Sarıçiçek Yöresi; Sivas, Malatya, Erzincan illeri Divriği, Arapgir, Kemaliye ilçelerinin ortak noktası olan bir yerdir. Yaklaşık 35 köyün ben Sarıçiçekliyim diye kendini ifade ettiğini biliyorum. Bugün ise burada toplanmamızın temel amacı yöremizi Sayın Arapgir Belediye Başkanımız Haluk Cömertoğlu’ndan dinlemektir. Bu toplantımızda bizleri yalnız bırakmayan hem doğduğumuz yerin, hem doyduğumuz yerin insanlarına çok teşekkür ederiz.. Uzun zaman insansızlaşan yöremize Sarıçiçek Derneği olarak çok katkımız olduğuna inanıyoruz. Yaptığımız hizmetlerden en önemlisi ise Sarıçiçek Derneğimiz bünyesinde oluşturduğumuz ve her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz SARIÇİÇEK YAYLA FESTİVALİMİZ’dir. Bir hayalimiz vardı. Yöremizi nasıl kalkındırabiliriz sorusunu kendimize dert edinmiştik tamam belki mucizeler elde edemeyiz fakat bu uğurda iyi işler yapabilmeyi kararlaştırarak çıktık yola ve ilk adım olarak Sarıçiçek Derneğimizi faaliyete geçirdik. Bir avuç insandık. Bizi bir arada tutan genlerimizdi, kimliğimizdi, ben değil biz oluşumuzdu”dedi.

Hallaç konuşmasının devamında; “Bu hizmet anlayışına dernek yönetimi olarak ilk biz inandık. Daha sonra bize destek olan ve bizimle aynı hizmet aşkını yüreğinde barındıran dostlarımızla tanıştık. Sayın Haluk Cömertoğlu başkanımızda ilk günden beri bizlerden desteğini esirgemeyen bir büyüğümüzdür. Kendisinin yöremize yaptığı hizmetleri herkes biliyor. Bugün başkanımızı ağırlamaktan onur duyuyoruz. Bizler zamanında yolsuz, doktorsuz, erişilmeyen bir yöre idik. Oysa şimdi yollarımız, hastanelerimiz ve modern yapılarımızla eskiye oranla çok daha iyi durumdayız. Daha da iyi hizmetleri yöremizde hayata geçirmek için siz hemşehrilerimizin manevi yönde desteğine ihtiyaç duyuyoruz. Bu konu hakkında size daha detaylı konuşmayı yapacak olan kıymetli büyüğümüz, Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu’na sahneyi bırakıyorum” şeklinde konuştu.

“Peki ne oldu, ne geçti eline?”

“Gurbetten Sılaya Tersine Göç” Konulu konferansta konuşan Malatya’nın Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, Sivas’ın Divriği, Erzincanın Kemaliye ve Malatya’nın Arapgir İlçelerinin ortak sınırlarının kesiştiği Sarıçiçek Yaylası’nın dünü bugünü ve yarını hakkında açıklamalarda bulundu.

Konuşmasına Kuran-ı Kerim üzerinden insanlara eşit yaklaşılmasının önemine vurgu yaparak başlayan Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, “Bugün burada toplanmamızın amacı “Gurbetten Sılaya Tersine Göç” konulu etkinlikte naçizane benimde görüşlerimi sizinle paylaşmamdır. Yaratılanı yaratandan ötürü sevmek” İşte bütün mesele bu. Türk, Kürt, Alevi, Sünni, Abaza, Ermeni, Süryani bunlar yeryüzünün zenginlikleridir. Ne mutlu yeryüzünü böyle görebilen insanlara..

Hepimiz bir bölgenin insanıyız. Dünya üzerinde Türk ve elhamdülillah Müslüman, daha sonra Sarıçiçekte kürdüz, aleviyiz, sünniyiz, bir aradayız işte en önemlisi de bu. Vaktinde sıladan gurbete göç etmişiz rızkımızı burada kazanmak için ya da bir hayal bir amaç uğruna çıkıp gelmişiz baba topraklarından. Sevgili kardeşlerim burada bir düzeniniz olabilir bu normaldir. Lakin benim sözüm memleketi ile bağını koparanlara, yöresini unutanlara, baba ocağının doğduğu toprakların hamurunun yoğrulduğu toprakların yüzlerine bakmayanlaradır…

Çıkıp geldin yıllar önce bu metropol hayatına. Kendinle yetinmedin çoluğu çocuğu da buraya alıştırdın. Onların bağını da koparttın. Bununla da yetinmedin köyüne şimdiye kadar bir çivi çakmadın. Peki ne oldu hemşehrim? Ne geçti eline? Burada sen de mutlu değilsin. Bu sömürü düzeni senide içine çekmiş harcıyor. Binalara bakıyorum Ağaoğlu, bilmem ne oğlu…

Daha da detaylı bakıyorum bu sömürü düzenin başına bakıyorum dünyada sadece 6 aileye kadar çember daralıyor. Yani elin İngilizi, Yahudisi, Amerikalısı kazanacak diye benim hemşehrim baba yurdunu terk edip burada heba ediliyor.

Yahu çıkın gelin. Burada ne işiniz var? aldığınız asgari ücreti kiraya veriyorsunuz. Trafik sıkışıklığı ve sırt sırta yaşayarak strese bağlı adeta ömrünüzü çürütüyorsunuz. Bakın inanın samimiyetimle konuşuyorum Asgari ücret, bizim oralarda değerli, Arapgir’de değerli, Divriği’de değerli, Kemaliye’de değerli. Yahu belediye başkanı olduğum için söylemiyorum işçi kardeşlerimiz var asgari ücretle gül gibi geçiniyorlar 2 senede bir arabalarını yeniliyorlar. Geziyorlar, tozuyorlar herşeyden önemlisi yaşıyorlar!

Hiçbir şey için geç değil sevgili kardeşlerim. Gelin hayvancılıkla uğraşın, ekin biçin bakın biz yaptık. Mor reyhan çayı ile Arapgir’in öz markasını piyasaya sunduk yüzde yüz doğal ve yerli bizim bölgemizin endemik çeşitli otlarıyla yaptığımız değerler sonucu ortaya çıktı. Seve seve kullanın, kullandırın içiniz de gönlünüz de rahat olsun.

Yüce Kitabımız Kur’an-ı Kerim’de geçen “56/VÂKIA-89: artık bir revh-u reyhan ve bir Cenneti ne’îm” ayetiyle yola çıktık ve bunu biz bugün yapıyoruz artık. Yörenize gelin işinizin başında durun babanızdan dedenizden kalan altın değerindeki tohumları kullanın ve yeni bir hayata başlayın”dedi.

Gecede aynı zamanda; Tolga Özdemir, Haluk Cömertoğlu, Murat Günday, Arif Kılıç, Hüseyin Çakmak, Bayram Kılıç, Tahsin Günday, 34 Gündem Medya Grup’tan; İsmail Hallaç, Yusuf Hallaç, Gülşen Hallaç, Sarıçiçek Yayla Festivali Ağalarından; Mehmet Aksu, Hasan Günday, Osman Nuri Darbaz, İlyas Özmen, Hüseyin Çakmak, Dr. Feridun Çelikmen ve Gazi Deniz’in yanı sıra Özden ile Yeşil Divriği gazeteleri de yöreye yaptıkları hizmetlerden dolayı plakete layık görüldü.

Bülten- malatyahaber.com