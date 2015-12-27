“Çıkışa Geçmek İstiyoruz”
Türkiye Kadınlar Futbol 2. Lig 6. Grup’ta mücadele eden Malatya Bayanlar Spor Kulübü, kötü gidişi durdurmak istiyor.
Ligin ikinci yarısında Mardin Kızıltepe Belediyespor’dan sonra Kayseri Gençler Birliği’ne de yenilen Malatya Bayanlar Spor Kulübü, Perşembe günü erteleme müsabakasında Mersin Gençlerbirliği’ni yenerek, tekrar çıkışa geçmenin hesaplarını yapıyor.
Malatya Bayanlar Spor Kulübü Başkanı Doğan Çelebi, ligde ikinci yarıya iyi başlayamadıklarını kaydederek, Mersin Gençlerbirliği’ni yenerek, tekrar çıkışa geçmek istediklerini belirtti.
Çelebi, ligde 10 puana sahip olduklarını anımsatarak, futbolculardan daha iyi performans beklediklerini söyledi.
Yorumlar
YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."