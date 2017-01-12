Çıkmamış, İhtimal Varmış!.

MTA Müdür Vekilinin sondajla ilgili açıklamasını duyan Vali, “O haberleri uydurdular mı?”diye sordu..

Geçtiğimiz günlerde Battalgazi İlçesi Karahan Mahallesi’nde devam eden sondaj çalışmaları kapsamında ‘Jeotermal su kaynağına’ rastlanıldığına dair basına yansıyan haberlerin doğru olmadığı bildirildi. MTA Bölge Müdür Vekili Vedat Yanık, yaklaşık bir ay önce başlayan sondaj çalışmalarının 370 metre derinliğinde devam ettiğini, sıcak suyun henüz çıkmadığını söyledi.

Vali Mustafa Toprak’ın başkanlığında yapılan İl Koordinasyon Kurulu toplantısında konuşan MTA Bölge Müdür Vekili Vedat Yanık, Kuluncak’ta termal su bulmak amacıyla yapılan sondaj çalışmasının sonlandırıldığını, herhangi bir kaynak bulunmadığını söyledi. Bu projenin devamı niteliğinde Battalgazi Karahan Mahallesi’nde jeotermal su bulmak amacıyla başlatılan sondaj çalışmasının 370 metre derinliğinde devam ettiğini, 2200 metre sondaj vurulacağını kaydetti.

Vali Toprak: O haberleri uydurdular mı?

MTA Bölge Müdür Vekili Vedat Yanık’ın konuşması devam ederken, Vali Topak deveye girdi ve geçtiğimiz günlerde söz konusu sondaj sonucunda jeotermal su bulunduğuna dair haberlerin çıktığını hatırlatarak, ‘Battalgazi’de sıcak su bulundu diye basına yansıyan haberler var. Onları uydurdular mı? Yoksa doğru mu?’ diye sordu. MTA Bölge Müdür Vekili Vedat Yanık ise, çalışmaların yeni başladığını henüz su çıkmadığını söyledi. Yanık “2016 sonunda başlandı. Şu anda 370 metre derinliğinde devam ediyor.2200 metrelik bir derinlik hedefleniyor. Bu proje önümüzdeki 3-4 ay içerisinde tamamlanacak. Umarım buradan olumlu netice alırız. Makinemizin kapasitesi büyük. Umudumuz var” dedi.

Büyük umutlar bağlanan Kuluncak’ta su çıkmadı

Kurumun yürüttüğü diğer projelere ilişkin bilgiler aktaran MTA Bölge Müdür Yardımcısı Vedat Yanık, Kuluncak’ta 1410 metre sondaj yapılmasına rağmen jeotermal su aramalarında bir netice alamadıklarını ve çalışmaların sonlandırıldığını kaydetti.

Pütürge’de polimetal maden umudu

Pütürge Seyderesi mevkii denilen bölgede polimetal maden arama çalışmalarının başlatıldığını kaydeden Vedat Yanık, konuşa ilişkin şu bilgileri verdi: ‘Pütürge ilçesinde Seyderesi denilen bölgede polimetal maden araması. Burada da 5 lokasyonda 1071 metre sondaj çalışması yaptık. Buradaki sondaj kuyusunun birinin neticesinde olumlu sonuç aldık. 2017 yılında 10 bin metrelik sondaj yapımı için ihale yapıldı.”

“Enerji seferberliği ilan edildi”

Enerji Bakanlığı’nın 2107 yılını ‘seferberlik yılı’ ilan ettiğini vurgulayan Vedat Yanık, bu kapsamda milli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına ciddi yatırım yapılacağını belirtti. Yanık “MTA, kurulduğu 1935 yılından bu yana aradan geçen 81 yılda, 6 milyon 500 bin metre sondaj çalışması yapmış durumda.

2017 yılında 1 milyon metre sondaj çalışması olacak. Bunun 60 bin metresi Malatya sınırları içerisinde gerçekleştirilecek. 2016 yılında Malatya’da 6 bin metre sonda çalışması yaptık, 2017 yılında 60 bin metre yapacağız. Yani 10 katlık bir artış var” diye konuştu.

Vali Toprak: Böyle yanıt olmaz

Öte yandan Hekimhan Belediye Başkanı Aliseydi Millioğulları’nın Hasançelebi Mahallesi’nde Ilıca denen bölgede sıcak su kaynağının tespiti için daha önce MTA’ya başvuruda bulunduklarını ifade ederek, bu konuda bir çalışma olup olmadığını sordu.

MTA Bölge Müdürü Vedat Yanık’ın ‘O proje çıkmadı’ cevabı üzerine Vali Toprak “Hem seferberlik yılı ilan ediyorsunuz hem de proje çıkmadı cevabı veriyorsunuz. Böyle olmaz” sözleriyle tepki gösterdi. Konuyu Enerji Bakanlığına iletmek üzere bilgi notu hazırlanması talimatı veren Vali Toprak “Böyle olmaz. Şimdi bir taraftan seferberlik ilan edildi diyorsunuz, bir taraftan da proje çıkmadı diyorsunuz. Milli enerji ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapılacak diyorsunuz, bir taraftan proje çıkmadı diyorsunuz. Hemen bunun yazısı yazılmalı. Gerekirse bakanlık nezdinde biz de deveye girelim ve hızlı bir şekilde Sayın Bakana da bilgi notu iletelim. Yüzey araştırması yapıldı mı? Nedir, ne değildir, bilgi notu iletelim. Adı da Ilıca olduğuna göre orada bir şey vardır” ifadelerini kullandı.

Güler HAZAR, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com