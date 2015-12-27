Final

Örnek Resim


Malatyalife Residence

Malatya Haber -

Çıkmayı Kabul Etmeyince!

Çıkmayı Kabul Etmeyince!
  • 27.12.2015
  • 0

Lise öğrencisi genç kız, kendisine çıkma teklif eden gencin teklifini reddettiği için hakarete uğradığını polise bildirdi ve şikayetçi oldu.

16 yaşındaki A.N.İ. adlı kız öğrenci, aynı okulun öğrencisi U.A.nın kendisine çıkma teklif ettiğini, kendisi kabul etmeyince tehdide ve hakarete uğradığını polise bildirdi. Polis U.A.yı aramaya başladı.

Öte yandan, 18.00 sıralarında Yeşiltepe Köprüsü yanında meydana gelen olayla ilgili ifadesi alınan 15 yaşındaki A.E.A. adlı kız, arkadaşı K.ile birlikte otobüs beklerken yanlarına gelen 19 yaşındaki H.D.nin Ben K.yi seviyorum. K.bana karşılık vermiyor. İkinizi de buralarda yaşatmam diyerek kendisini dövdüğünü, ancak şikayetçi olmadığını söyledi. H.D. ise ifadesinde, eski kız arkadaşı ile A.E.A.nın yanında bulunan gençlere Siz bu kızları nereden tanıyorsunuz? diye sorduğunda, A.E.A.nın kendisine hakaret ettiğini, kendisinin de sinirlenerek bir tokat attığını anlattı ve serbest bırakıldı.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."