Çıkmayı Kabul Etmeyince!
Lise öğrencisi genç kız, kendisine çıkma teklif eden gencin teklifini reddettiği için hakarete uğradığını polise bildirdi ve şikayetçi oldu.
16 yaşındaki A.N.İ. adlı kız öğrenci, aynı okulun öğrencisi U.A.nın kendisine çıkma teklif ettiğini, kendisi kabul etmeyince tehdide ve hakarete uğradığını polise bildirdi. Polis U.A.yı aramaya başladı.
Öte yandan, 18.00 sıralarında Yeşiltepe Köprüsü yanında meydana gelen olayla ilgili ifadesi alınan 15 yaşındaki A.E.A. adlı kız, arkadaşı K.ile birlikte otobüs beklerken yanlarına gelen 19 yaşındaki H.D.nin Ben K.yi seviyorum. K.bana karşılık vermiyor. İkinizi de buralarda yaşatmam diyerek kendisini dövdüğünü, ancak şikayetçi olmadığını söyledi. H.D. ise ifadesinde, eski kız arkadaşı ile A.E.A.nın yanında bulunan gençlere Siz bu kızları nereden tanıyorsunuz? diye sorduğunda, A.E.A.nın kendisine hakaret ettiğini, kendisinin de sinirlenerek bir tokat attığını anlattı ve serbest bırakıldı.