CHP İstanbul Milletvekili Yrd. Doç. Dr. Gülay Yedekci, spor yorumcusu Kaya Çilingiroğlu’nun “Malatyaspor ve benzeri futbol anlayışı olan takımlar süper lige yakışmıyor” sözlerine, “Asıl Yeni Malatyaspor hakkında bu tip açıklamalar ekranlarımıza yakışmıyor” diye cevap verdi.

Süper Ligin 13.haftasında Malatya’da oynanan Evkur Yeni Malatyaspor-Beşiktaş karşılaşması sonrası “@cilingiroglkaya” adlı twitter hesabından “Malatyaspor ve benzeri futbol anlayışı olan takımlar süper lige yakışmıyor!!!” Tweeti’ni atmıştı.

Evkur Yeni Malatyaspor yönetimi ve Malatya spor camiası, Kaya Çilingiroğlu’nu sert sözlerle eleştirirken, bir eleştiri de aslen Malatyalı olan CHP İstanbul Milletvekili Yrd. Doç. Dr. Gülay Yedekci’den geldi.

Yedekci, Çilingiroğlu’nun mesajına karşı, “Türk futbolunun ayakta kalmasına büyük katkıları olan Anadolu Kulüplerinin emekleri göz ardı edilemez. Hiçbir mali destek almayan Anadolu Kulüpleri şehrin sokaklarından cevherler bularak imkansızlıklar içerisinde ayakta durma mücadelesi vermektedir. Yeni Malatyaspor, Malatya’mız ve Türk Futbolu için önemli bir değerdir. Gerçek spor insanlarından, 3 milyon taraftarı olan, hangi takımı tutarsa tutsun her Malatyalının gönlünde yeri olan kıymetli kulübümüz için destek bekliyor, Kaya Çilingiroğlu’nu şiddetle kınıyorum” şeklinde cevap verdi.

“Kaya Çilingiroğlu hayatında bir kere olsun Yeni Malatyaspor’un maçına gitmiş mi, tribün havasını solumuş mu, stadının yerini biliyor mu?” sorusunu yönelten Yedekci, “Çilingiroğlu Yeni Malatyaspor Kulübümüzden özür dilemek adı altında özrü kabahatinden büyük sözler söylemiştir. Çilingiroğlu’nu Anadolu Kulüplerinin önemini kavramaya, gerçek bir özür dilemeye davet ediyorum. Çilingiroğlu derhal yaptığı yanlıştan dönmelidir” dedi.

Çilingiroğlu, yoğun tepki üzerine sosyal medya hesabı üzerinden, özür mesajı yayınlamıştı. Çilingiroğlu, mesajında, “Malatya veya herhangi bir şehir ile alıp veremediğim olamaz; benim eleştirim o gün oynanan futbol ile ilgilidir özür dilememi gerektirecek bir durum olmamasına rağmen istemeden insanları kırdıysam özür dilerim” ifadelerini kullandı.

odatv.com- Yeni Malatya Gazetesi