Çınar Park’a İlgi Artıyor

Battalgazi Belediyesi Galip Demirel Çınar Park, havaların ısırması ile birlikte vatandaşların akın ettiği yerlerin başında geliyor. Aileleri ile birlikte güneşli bir gün geçirmenin mutluluğunu yaşayan vatandaşlar, Galip Demirel Çınar Park’ta tüm ihtiyaçların düşünüldüğünü ve verilen hizmetten memnun olduklarını ifade ettiler.

Orduzu’da bulunan ve tarihi Çınar ağacının koruma altına alınması ile birlikte Battalgazi Belediyesi tarafından 2017 yılında hizmete sunulan Battalgazi Belediyesi Galip Demirel Çınar Park, havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ile birlikte vatandaşların akınına uğruyor. Vatandaşların rahat bir ortamda dinlenebileceği bir mekan haline getirilen Battalgazi Belediyesi Galip Demirel Çınar Park, güvenli ortamı ve sunulan hizmeti ile vatandaşlardan tam not alıyor. Ailesi ile birlikte Galip Demirel Çınar Park’da güzel bir gün geçirdiğini belirten Beste Aydoğan, “Daha önce ismini duymuştum ama bugün ilk defa geldim. Çok güzel ve nezih bir ortam. Çocuğumla birlikte çok rahat bir hafta sonu geçirebileceğim bir mekan olmuş. Çocuğumun da güvenle oynayabileceği bir sosyal tesis olmuş. Çok güzel olmuş, başkanımıza çok teşekkür ederim” dedi.

“Burayı çok beğendim” diyen Kemal Dernek ise, “ Eskiye nazaran çok daha güzel olmuş. Bisiklet sürme için yer var. Top oynamak için çimler var. Bana göre çok güzel olmuş” ifadelerini kullanırken, Galip Genç isimli vatandaşta, “Yapılan hizmet çok güzel. Buradan Selahattin beye teşekkürlerimi sunuyorum. Gereken ne var ise fazlasıyla yapılmıştır. Çınar Park sayesinde bugünümüz çok güzel geçti. Buraya ailece geldik. Çocuklar oynadı, bizler dinlendik. Gerçekten çok güzel bir tesis olmuş. Battalgazi Belediye Başkanımıza tekrar teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

Vatandaşların dinlenebileceği bir ortam olduğunu belirten Osman Genç ise, “Buraya ilk defa geliyorum. Çok mükemmel bir çalışma olmuş. Battalgazi Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum böyle güzel tesis Malatya’mıza kazandırdığı için. Yaptığı hizmetleri de takip ediyoruz. Orduzu’nun böyle güzel bir çalışmaya ihtiyacı vardı. Buraya ailece geldik. Günümüz çok güzel geçti. Hem eğlendik, hem de ailemizle birlikte güzel bir zaman geçirdik. Başarılı bir çalışma olmuş. Tekrar başkanımıza teşekkür ediyor, başarılarının devamını dileriz” dedi.

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