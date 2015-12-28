Çınar Suyu 2 Çeşmeden Akıyor

Battalgazi ilçesine bağlı Orduzu Mahallesi’ne hayırseverler tarafından yapılan 2 çeşme, vatandaşların hizmetine sunuldu. Orduzu Mahallesi’nde gerçekleştirilen programa, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da katıldı.

Tarihi Çınar’ın bulunduğu alandaki kaynak suyu, 900 metre boru döşenerek, hayırsever vatandaşlar tarafından yaptırılan 2 adet çeşmeden akıtıldı. 900 metre boru döşenerek vatandaşların hizmetine sunulan suyun vatandaşlar için öneminin büyük olduğunu belirten Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “İnsanın öldükten sonra amel defterinin kapatılmaması noktasında temel unsurdur.Bunlardan bir tanesi sadaka-i cariye dediğimiz ,Çeşmedir,yoldur,hastahanedir,okuldur vs.gibi şeylerin olması hayırlı evlatlık diğeride ilmi bir buluştur.Netice itibariyle sürekli akan ve bir kaynağı olan bu kaynakta orduzu’da köşebaşında akması ve bu çeşmenin akmasında Belediye Başkan Yardımcımız Muzaffer Karakuş ve ekibine hayırsever işadamımıza teşekkür ediyorum. Orduzu ile Kaysı Malatya’nın farkı var.Burada geçmiş dönemde çocukluğumuzda, Orduzu’yu biz hep suların kaynadığı yer olarak biliyoruz.Battalgazi’de eski çeşmelerle ünlü olan bir yer.Bu çeşmelerinde Orduzu’dan geldiği söylenmekteydi, çocukluğumuz dönemlerinde.Biz Belediye Başkanlığı dönemimizde de çeşmelerin ayağa kaldırılma konusunda gayret gösterdik.Standartında Selçuklu mimarisi örneğini geliştirdik.Bugünde burada iki tane çeşmemizin açılışı için burdayız.Bundan sonra biz yola çıkarken Battalgazi için şunu söyledik.Battalgazi’nin tüm mahalleleri için ,Battalgazi mazisine layık istikbale hazırlanacak dedik.Şu anda bir yandan asfalt kompresörlerinin ihalesi yapılmış ve bayramdan sonra faaliyete geçecek,Bir taraftan asfalt prenti ihale edildi oda bayramdan sonra montaj işlemine başlayacak,Bir taraftan belediye hizmet binası,diğer taraftan askerlik şubesi diye tabir ettiğimiz ve Malatya’nın en eski yapılarından olan askerlik şubesinin karşısına hastane yaparak ,tarihimize ve kültürümüze sahip çıkarken hemde Battalgazimizi daha iyi yerlere getirme amacındayız.” dedi.

Hayırsever işadamı İlyas Akcebe ise, “Bu çeşme çocukluktan beri benim hayalimdi.Allah bana nasip etti.Burda bulunanlara ve emeği geçenlere sonsuz teşekkür ediyorum.Annem ve Babam anısına yaptırdığım hayırla gurur duyuyorum.Çok mutluyum ve sevinçliyim…”ifadelerini kullandı.

Orduzu Mahalle Muhtarı Zeki Bakan’da, suyun gelmesinde ve çeşmelerin yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Battalgazi Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’a Orduzu’daki hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum ve saygılarımı iletiyorum.”şeklinde konuştu.