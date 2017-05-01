Cinayetler Müge Anlı’dan Soruldu Ve..

Akçadağ ilçesinde 2 kişinin öldürülmesi ile ilgili olarak “Müge Anlı İle Tatlı Sert” programını arayarak, “cinayetle ilgili bilgim var” diyen şahsın araştırılmasına yönelik çalışmada, yapılan aramanın doğru olduğu, ancak şahısla ilgili bilginin bulunmadığı bildirildi.

Akçadağ İlçesi Kani Deresi mevkiinde 3 Ağustos 2015 tarihinde meydana gelen olay da silahla ateş açılması sonucunda Şemsettin Algan (51) ve Sakalıuzun Mahallesi (köyü) eski muhtarı Osman Günay (40) öldürülmüştü. Cinayetlerle ilgili olarak Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dava da sanık Mehmet Sedat Garip tutuklu olarak, İrfan E. ve Ali Enver V. ise tutuksuz yargılanıyorlar.

Davanın 7. duruşmasında mahkeme heyeti, ara kararında 31 Ocak 2017, 1 Şubat 2017 ve 2 Şubat 2017 tarihlerinde televizyon programı “Müge Anlı İle Tatlı Sert” adlı programı arayarak cinayetlerle ilgili olarak bilgisi olduğunu söylediği iddia edilen bir kişinin araştırılmasına da karar verilmişti.

Mahkemenin talebi üzerine programın yayınlandığı atv’nin bağlı olduğu şirketin avukatları tarafından gönderilen yazıda, “Söz konusu olay ile ilgili olarak belirtilen tarihlerde kimliği tespit edilemeyen bir kişi programı arayarak, konu ile ilgili bilgisi olduğunu belirtmiştir. Ancak beyanı bununla sınırlı olup, arayan numaranın tarafımızda görülmemesi ve arayan kişinin adı da dahil olmak üzere tarafımıza başkaca hiçbir bilgi vermemiş olması sebebiyle Sayın mahkemenizce talep edilen bilgi ve belgeler tarafımızda mevcut değildir.” ifadelerine yer verildi.

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com