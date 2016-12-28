Cinayet Sanığına ‘Meşru Müdafaa’dan Beraat

Köyün muhtarının eski muhtar tarafından öldürülmesiyle ilgili cinayet davası sonuçlandı. Mahkeme, cinayetin ‘meşru müdafa’ olduğunu belirterek sanık hakkında beraat kararı verdi.

Pütürge ilçesine bağlı Gündüz Mahallesi (köyü) muhtarını silahla öldürmekten dolayı tutuksuz yargılanan eski muhtar; “meşru müdafaa” gerekçesiyle beraat etti.

Pütürge ilçesine bağlı Gündüz Mahallesi’nde 7 Kasım 2014 tarihinde meydan gelen olayda, 30 Mart 2014 yerel seçimlerdeki mahalle muhtarlığı seçiminde rakipler arasındaki husumetten dolayı çıkan kavga olayında Muhtar Osman Yüksel (61), eski muhtarın evinin önüne giderek, eski muhtarın oğlu Murat Tanrıvermiş’i (43) av tüfeği ile karnından vurmuş, eski muhtar Burhan Tanrıvermiş ise, evinden çıkıp muhtar Osman Yüksel’e av tüfeği ile ateş açmıştı. Olayda Osman Yüksel hayatını kaybetmişti. Eski muhtar Burhan Tanrıvermiş, 30 Mart’taki seçimi kazanmasına karşın, oluşan husumetten dolayı muhtarlıktan istifa etmiş, Haziran 2014’de yapılan seçimde rakibi Osman Yüksel tek aday olarak seçime girerek muhtar seçilmişti.

MEŞRU MÜDAFAADAN BERAAT

Olayla ilgili olarak Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki cinayet davası karara bağlandı. Karar duruşmasında mağdur tarafın avukatı Serkan Günay; haksız tahrik ve indirim yapılmadan sanığa üst hadden ceza verilmesini ve tutuklanmasını talep etti.

Sanık avukatı Bayram Özcan ise, ölen şahsın olay yerine alkollü ve silahla geldiğini, olayın başında sanığın oğlunu hayati tehlike geçirecek şekilde karnından yaraladığını, olayda meşru müdafaanın tüm koşullarının bulunduğunu ve bu şekilde karar verilmesini, yada haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasını talep etti.

Mahkeme Heyeti ise oy birliği ile verdiği kararında; “Sanığın kendisinin ve çocuğunun vücut bütünlüğüne yönelmiş, gerçekleşen haksız bir saldırıyı meşru savunma koşulları içinde, ancak içine düştüğü heyecan, korku ve telaş nedeniyle meşru savunma sınırını aşarak maktulu öldürdüğü anlaşıldığından sanık hakkında ceza verilmesine yer olmadığı” gerekçesiyle beraat kararı verdi.

OLAYIN NEDENİ MUHTARLIK SEÇİMİ

Cumhuriyet Savcısının hazırladığı iddianamede olay şu şekilde anlatılıyor:

“Şüpheli Burhan Tanrıvermiş ile maktül Osman Yüksel’in aynı köyde ikamet ettikleri, 30 Mart 2014 muhtarlık seçimlerinde maktül ile şüphelinin muhtar adayı oldukları, seçimin şüpheli tarafından kazanıldığı ve bu sebeple maktul ile şüpheli arasında husumetin oluştuğu…,Şüpheli Burhan Tanrıvermiş’in muhtarlık seçimini kazanmış olmasına rağmen muhtarlıktan istifa ettiği ve 2014 Haziran ayında yenilenen muhtarlık seçimlerine aday olmadığı ve yenilenen seçimi maktul Osman Yüksel’in kazanarak muhtar seçildiği, taraflar arasındaki husumetin böylece başlayarak devam ettiği, olay tarihi olan 17 Kasım 2014 tarihinde 14:18-14:46 saatleri arasında maktül Osman’ın kendisine ait cep telefonu ile şüphelinin ev telefonu 12 kez aradığı, ancak telefonu kimsenin bakmaması üzerine görüşmenin sağlanamadığı, aynı gün 14:54 sıralarında maktülün yine şüphelinin ev numarasını aradığı, telefonu önce şüphelinin kızı olan İ.T.’nin kaldırdığı, maktül’ün telefonda tehdit ederek ‘gelip hepinizi vuracağım’ dediği, İ.T.’nin herhangi bir karşılık vermeden beklemesi üzerine muhtemelen durumdan şüphelenen, Burhan Tanrıvermiş’in oğlu olan Murat’ın telefonu aldığı, şüphelinin Murat’a da ‘gelip sizi öldüreceğim, seni ve babanı öldüreceğim’ diyerek tehditte bulunduğu, TİB kayıtlarında buna ilişkin 932 saniyelik görüşmenin olduğunun görüldüğü…,bu tehditten tedirginlik duyan eski muhtarın kızı G. T.’nin Jandarma tarafından tutulan tutanakta da görüleceği üzere saat 15:25 sıralarında Pütürge Jandarmasını arayarak Osman Yüksel’in kendilerini tehdit ettiğini söylediği, konuşmalar devam ederken Osman Yüksel’in evin önüne gelmesi üzerine G.’nin telefonda Jandarmaya Osman’ın evin önüne gelerek Murat’ı tehdit ettiğini ifade etmiş ve Jandarma tarafından tutulan tutanağa göre o arada yüksek sesle G.’nin bağırarak telefonu kapattığı belirtilmiştir. Telefonla tehdit sonrası Osman Yüksel’in kapıya geldiği, kapının önünde ‘çıkın dışarı, hepinizi öldüreceğim’ diye bağırdığı…,, otopsi raporuna göre maktül Osman Yüksel’in kanında 371 promil alkol olduğunun tespit edildiği, elinde çifte tabir edilen av tüfeği ve belinde ise av tüfeği fişekleri olduğu halde kapıyı çaldığı, kapıyı açan Murat Tanrıvermiş’i tehdit ettiği, Osman Yüksel’in elindeki tüfek ile Murat Tanrıvermiş’i karın bölgesine ateş açarak yaraladığı, oğlunun vurulduğunu duyan Burhan Tanrıvermiş’in av tüfeği ile dışarı çıkarak Osman Yüksel’e ateş açarak ölümüne neden olduğu…”

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com