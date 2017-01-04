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Malatya Haber -

Cinayetten Vahşet Çıktı!..

Cinayetten Vahşet Çıktı!..
  • 04.01.2017
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Malatya’nın Akçadağ ilçesinde geçtiğimiz Kasım ayında yanmış halde bulunan kadın cesedin sırrı çözüldü. 33 yaşındaki Özgür Dişkaya’nın öldürüldüğü ve ardından yakıldığı ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, Akçadağ ilçesine bağlı İkinciler-Keller arası Kandil Ziyareti mevkiinde 11 Kasım 2016 tarihinde kimliği belirsiz bir kadın cesedi bulunmuş, olay yerine giden ekiplerin incelemelerinin ardından tanınmaz halde olan ceset Malatya Adli Tıp Kurumu’na gönderilmişti. Burada yapılan incelemenin ardından cesedin yaklaşık 6 ay önce kayıp olan Doğu Mahallesi’nde ikamet eden 3 çocuk annesi Özgür Dişkaya’ya ait olduğu belirlendi.
Cesedin kimliğinin belirlenmesinin ardından soruşturmayı derinleştiren ekipler öldürülen kadının eşi M.D. ile bir kişiyi gözaltına aldı. Esrarengiz cinayetle ilgili soruşturmanın çok yönlü sürdüğü öğrenildi.

İha

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