Çıpıt Atölyesi’nde Dokuma Kursu

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından kurulan Yöresel Kilim Dokuma (Çıpıt) Atölyesinde geleneksel dokumacılığa hayat veriliyor. Atölyede, türkülere konu olan kilim dokuma, ücretsiz olarak öğretiliyor.

Büyükşehir Belediyesi Salköprü Semt Konağı’nda 4 yıldır işleyen Çıpıt Atölyesinde yöresel kilim dokuma ve yolluklar yapılıyor. Bayanların yoğun ilgisini gören Çıpıt Atölyesi, meslek edindirmenin yanı sıra geleneksel dokumanın yaşatılmasına da önemli katkı sağlıyor. Dokudukları ürünleri evlerinde kullanan bayanlar, sipariş ürünler de dokuyup satarak kazanç elde edebiliyorlar.

Çıpıt Atölyesinde ücretsiz verilen dokuma kursları, bayanlar tarafından memnuniyetle karşılanıyor.

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