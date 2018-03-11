Çıpıt Atölyesi’nde Dokuma Kursu
Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından kurulan Yöresel Kilim Dokuma (Çıpıt) Atölyesinde geleneksel dokumacılığa hayat veriliyor. Atölyede, türkülere konu olan kilim dokuma, ücretsiz olarak öğretiliyor.
Büyükşehir Belediyesi Salköprü Semt Konağı’nda 4 yıldır işleyen Çıpıt Atölyesinde yöresel kilim dokuma ve yolluklar yapılıyor. Bayanların yoğun ilgisini gören Çıpıt Atölyesi, meslek edindirmenin yanı sıra geleneksel dokumanın yaşatılmasına da önemli katkı sağlıyor. Dokudukları ürünleri evlerinde kullanan bayanlar, sipariş ürünler de dokuyup satarak kazanç elde edebiliyorlar.
Çıpıt Atölyesinde ücretsiz verilen dokuma kursları, bayanlar tarafından memnuniyetle karşılanıyor.
Bülten
Yorumlar
YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."