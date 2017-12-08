Çırmıhtı’nın 3 Mahallesinde DMA Çalışması

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü Ölçülebilir Alt Bölge (DMA) kapsamında Çırmıhtı’nın Hamidiye- Mollakasım- Hıroğlu Mahallelerinde 4,2 milyon TL maliyetinde 15,2 kilometrelik altyapı çalışmaları gerçekleştiriyor.

Malatya merkezde yapılan Ölçülebilir Alt Bölge (DMA) çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Genel Müdür Doç. Dr. Özgür Özdemir, “Hamidiye-Mollakasım- Hıroğlu Mahallelerinde 4,2 milyon TL maliyetinde toplam 15,2 kilometrelik altyapı yatırımları gerçekleştiriyoruz. 1300 adet abone bağlantısının 370 adedini yaptık. Kalan 930 adet abone bağlantısı, 2 adet debimetre vana odası çalışmaları yapılacak. Ölçülebilir Alt Bölge çalışmalarımızla kayıp- kaçak su kullanımını en düşük seviyeye düşürerek suyumuzun kontrolünü sağlıyoruz. Depoların su seviyelerini düzenli olarak takip edebiliyoruz. Kontrolsüz su kesintilerinin önüne geçiyoruz ve en önemlisi su tasarrufu sağlıyoruz. Yaptığımız yatırımlarda Malatya’nın altyapı ağını sağlamlaştırarak gelecek nesillere modern ve sağlam altyapılı bir Malatya bırakmayı hedefliyoruz. Söz konusu mahallelerde ve Malatya genelinde içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu altyapı çalışmalarımız devam ediyor. Kış aylarının gelmesiyle birlikte çalışma şartları zorlaşan ve buna rağmen özveriyle çalışan ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.” dedi.

Bülten- malatyahaber.com