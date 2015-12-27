“Çıtayı Yükselttik”

Malatya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Dr. Şükrü Özdemir, kalite ve hizmet çıtalarını git gide yükselttiklerini söyledi.

Hanem Otel’de, birimin ilgili ve yetkilileriyle birlikte basın toplantısı ile çalışmalar hakkında bilgi aktaran Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterli Şükrü Özdemir, “Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Halk Sağlığı Müdürlüğü olarak, 3’lü yapılanmadan güçlü yapı ortaya çıktı” dedi. Özdemir, hizmetleri ölçülebilir ve planlanabilir hale getirdiklerini söyledi.

Ağırlıklı olarak yeni devlet hastanesi üzerinde durun Şükrü Özdemir, 640 yataklı, 850 kapasiteli yeni hastanenin doluluk oranının artması nedeniyle yatak kapasitesini 750’ye çıkaracaklarını vurguladı.

Hastanede yaşanan otomasyon sistemini yenilediklerini, bu nedenle otomasyondan kaynaklanan sorunların ortadan kaldırıldığını belirten Şükrü Özdemir, 2012 yılında 14,4 milyon TL olan borç miktarını 4,7 milyon TL’ye düşürdüklerine dikkat çekti.

Yeni Devlet Hastanesi acil kısmında akşamları yaşanan yoğunluk şikayetleri nedeniyle acilde doktor sayısını 5’den 12’ye çıkardıklarını aktaran Özdemir, acil hastaların yüzde 65’inin yeni hastaneye geldiğini aktardı. Özdemir, yeni devlet hastanesinde dijital ortama geçeceklerini ve yıl sonunda kağıtsız hastane olacaklarını vurguladı.

Geçmişe göre hizmet ve kalite bakımından çok mesafe kat ettiklerini dile getiren Özdemir, “Hastanemizin puanını 578 puandan 830 puana yükselttik. Noksanlığımız yok mu elbette vardır, ancak eksikleri gidermeye çalışıyoruz. Mesela, hastanede 87 klozeti, laturka haline dönüştürdük” ifadelerini kullandı.

Yukarı Devlet Hastanesi’nde eski taş binayı TOKİ’den aldıklarını ve burada poliklinik hizmeti verilip 30 civarında uzman doktorun görev yapacağını aktaran Özdemir, burada gece belli saate kadar da poliklinik hizmeti verileceğini dile getirdi.

İlaç ve tıbbi sarf malzemeleri kullanma süresinin 300 günden 60-70 güne indirdiklerine işaret eden Özdemir, zaman zaman hastaneyi gerek haberli,g ereksiz habersiz ziyaret ederek değerlendirmeler ve tespitler yaptıklarını kaydetti.

Yeni devlet hastanesi kantinindeki fiyatların yüksek olduğu şeklinde şikayetlerin değerlendirildiğini söyleyen Özdemir, en iyi hizmeti yapmak için çaba gösterdiklerini vurguladı.