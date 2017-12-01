Çizgi Ötesi

Tıp okuyan Courtney Holmes (Ellen Page), ölümden sonra neler olduğunu çok merak etmektedir, bu amaçla bir başka doktor adayı Jamie’yi (James Norton) kontrollü bir deney yaparak kalbini 1 dakikalığına durdurmaya ikna eder. Daha önce yaşadığı hiçbirşeye benzemeyen bu deneyimi, Jamie ile birlikte Marlo (Nina Dobrev), Ray (Diego Luna) ve Sophia (Kiersey Clemons) da yaşamak ister. Başlarda ölüm deneyimi heyecan vericidir, ancak zaman geçip süreler uzadıkça 5 gence anlayamadıkları şeyler olmaya başlar. Hepsi de geçmişte yaptıkları bazı hatalarla yeniden yüzleşmeye başlamıştır ve onları etkisine alan güç, oldukça karanlıktır.

Vizyon Tarihi: 1 Aralık 2017

Yapımı : 2017 – ABD

Tür : Bilim Kurgu, Gerilim

Yönetmen : Niels Arden Oplev

Oyuncular : Ellen Page, James Norton, Nina Dobrev, Diego Luna, Kiersey Clemons

Senaryo : Ben Ripley, Peter Filardi

Yapımcı : Laurence Mark

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