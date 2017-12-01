Final

Final

Örnek Resim


Arion

Arion

Malatya Haber -

Çizgi Ötesi

Çizgi Ötesi
  • 01.12.2017
  • 0

Tıp okuyan Courtney Holmes (Ellen Page), ölümden sonra neler olduğunu çok merak etmektedir, bu amaçla bir başka doktor adayı Jamie’yi (James Norton) kontrollü bir deney yaparak kalbini 1 dakikalığına durdurmaya ikna eder. Daha önce yaşadığı hiçbirşeye benzemeyen bu deneyimi, Jamie ile birlikte Marlo (Nina Dobrev), Ray (Diego Luna) ve Sophia (Kiersey Clemons) da yaşamak ister. Başlarda ölüm deneyimi heyecan vericidir, ancak zaman geçip süreler uzadıkça 5 gence anlayamadıkları şeyler olmaya başlar. Hepsi de geçmişte yaptıkları bazı hatalarla yeniden yüzleşmeye başlamıştır ve onları etkisine alan güç, oldukça karanlıktır.

Vizyon Tarihi: 1 Aralık 2017
Yapımı : 2017 – ABD
Tür : Bilim Kurgu, Gerilim
Yönetmen : Niels Arden Oplev
Oyuncular : Ellen Page, James Norton, Nina Dobrev, Diego Luna, Kiersey Clemons
Senaryo : Ben Ripley, Peter Filardi
Yapımcı : Laurence Mark

sinemalar.com

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."