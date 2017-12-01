Çizgi Ötesi
Tıp okuyan Courtney Holmes (Ellen Page), ölümden sonra neler olduğunu çok merak etmektedir, bu amaçla bir başka doktor adayı Jamie’yi (James Norton) kontrollü bir deney yaparak kalbini 1 dakikalığına durdurmaya ikna eder. Daha önce yaşadığı hiçbirşeye benzemeyen bu deneyimi, Jamie ile birlikte Marlo (Nina Dobrev), Ray (Diego Luna) ve Sophia (Kiersey Clemons) da yaşamak ister. Başlarda ölüm deneyimi heyecan vericidir, ancak zaman geçip süreler uzadıkça 5 gence anlayamadıkları şeyler olmaya başlar. Hepsi de geçmişte yaptıkları bazı hatalarla yeniden yüzleşmeye başlamıştır ve onları etkisine alan güç, oldukça karanlıktır.
Vizyon Tarihi: 1 Aralık 2017
Yapımı : 2017 – ABD
Tür : Bilim Kurgu, Gerilim
Yönetmen : Niels Arden Oplev
Oyuncular : Ellen Page, James Norton, Nina Dobrev, Diego Luna, Kiersey Clemons
Senaryo : Ben Ripley, Peter Filardi
Yapımcı : Laurence Mark
sinemalar.com