Çocuğun Ölümü Şüpheli
Malatya’da 3 yaşındaki bir çocuğun ölümü şüpheli bulunarak soruşturma açıldı.
Edinilen bilgiye göre olay, Kaynarca Mahallesi 6. Sokakta meydana geldi. Gelişim bozukluğu bulunan ve rahatsız olduğu bildirilen 3 yaşındaki R.D. adlı kız çocuğu, evin içinde yerde yüz üstü yatıp, ağzından köpük gelir vaziyette bulunarak Malatya Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan çocuk hayatını kaybetti.
Cumhuriyet Savcılığı, çocuğun ölümünü şüpheli bularak soruşturma açtı.
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