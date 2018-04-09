Çocuk Hakları ve İlkeleri Bilgilendirme Toplantısı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından ortak yürütülen ‘Çocuk Hakları ve İlkeleri Programı’ projesi için Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nce (MESOB) bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından ‘Çocuk Hakları ve İlkeleri Programı’ projesinin bilgilendirme toplantısı bir otelde gerçekleşti. Toplantıya MESOB Başkanı Şevket Keskin, İşKur Müdürü Vahap Toman, Oda başkanları katıldılar.

TESK Eğitim ve Planlama Müdürlüğü Eğitim Planlama Uzmanı Zeynep Gazioğlu Kayacı; temel hedeflerinin iş yerlerine yönelik denetimleri arttırmak olduğunu belirterek, “UNICEF’le beraber 5 Eylül 2017 tarihinde bir protokol imzaladık. Buna göre yapacağımız bir dizi faaliyet var. Bu faaliyetleri 31 Aralık 2018 tarihinde bitirmeyi planlıyoruz. Programın dayanağı uluslararası mevzuatımız, aynı zamanda ulusal mevzuatımız 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 10. Kalkınma Planı, Ulusal Çocuk Hakları Stratejisi ve Ulusal İstihdam Stratejisi. Temel amacımız çocuk işçiliğinin önlenmesine katkı sağlamak, çalışan çocuklara ve ailelerine destek sağlamak. İşyeri temelli mekanizmalar sayesinde çocuk işçilerin izlenebilmesi bir taraftan, bir taraftan da çocuk işçileri ve ailelerinin sosyal koruma sistemlerine yönlendirebilmesi. Çocuk işçiliği riski taşıyan çocukların mesleki ve teknik eğitimi ve Çıraklık eğitimi veren okullara yönlendirilmeleri. Çırak çalıştıran iş yerlerimizde de çırakların çalışma koşullarının iyileştirilmesi. Programın 2 ana hedefi var. Birincisi çocuk işçilerinin en yaygın olduğu 10 ilde bizim birliklerimizin, iş Yeri Denetleme ve Danışmanlık gruplarının kapasiteleri artırılacaktır” dedi.

Projenin Malatya ile birlikte 10 ilde uygulandığını belirten Kayacı; “İş Yeri Denetleme ve Danışmanlık grupları aslında bize özel bir yapı. Şu anda ülkemizde kamu niteliğine vakıf bir sivil toplum kuruluşunda, bu şekilde bir denetleme ve rehberlik mekanizması yok. İş Yeri Denetleme ve Danışmanlık gruplarının kapasitelerini güçlendirmek amacıyla destek sağlanacak. Çocuk işçiliğinin önlenmesi amacıyla işverenlere birtakım eğitimler sağlanacak. 2. Hedefimiz çocuk işçilerinin yerel düzeyde Milli Eğitim Bakanlığının Mesleki ve Teknik Eğitim kurumlarına, meslek eğitim merkezlerine yönlendirilmeleri. Çalışan çocukları da çalışma koşullarının iyileştirilmesi için birtakım düzenlemeler yapılması. Çocuk işçiliği programını 10 ilde uyguluyoruz. Bu iller Hatay, Urfa, Gaziantep, Malatya, Mersin, Adana, Ordu, Ankara, Manisa ve İzmir. Program 2 ana faaliyet alanına sahip birincisi farkındalık artırma faaliyetleri, işverenlere yönelik temel eğitim programı, iş yerleri ziyareti 10 ilde en az her ilde 50 işyeri olmak üzere en az 500 işyerinin ziyareti var.” şeklinde bilgi verdi.

Toplantıda ‘Çocuk Hakları ve İlkeleri Programı’ konusunda katılımcı Oda başkanlarına yasal statüler anlatıldı.

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