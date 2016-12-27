Çocuk Takvimi Hazırladılar

Malatya Büyükşehir Kent Konseyi Çocuk Meclisi 2016 Mart ayında düzenlediği “Şehir ve Çocuk” yarışmasından gelen karikatür eserlerini çocuk takvimine dönüştürdü. Genellikle çevre teması etrafında kurgulanan takvimin üzerindeki özlü sözler çevre vurgusu yapıyor.

Çocuk Meclisi Başkanı Ayşenaz Atabey ve Yürütme Kurulu Üyeleri Fatih İlkokulunda düzenlenen programda hazırladıkları takvimleri öğrencilere takdim ettiler.. Takvim geçtiğimiz günlerde Malatya Valisi Mustafa Toprak’a Çocuk Meclisi Başkanı tarafından takdim edilmişti.

Ayşenaz Atabey, Çocuk Meclisi olarak çocukların sosyal ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla çalışmalar yaptıklarını söyledi. 2016 yılı Mart ayında karikatür yarışması düzenlediklerini ve yarışmaya gelen eserlerden 2017 yılı çocuk takvimi hazırladıklarını belirten Atabey, “Bu çalışmanın arkadaşlarımıza katkı sunacağını ümit ediyor desteklerinden dolayı Büyükşehir Kent Konseyi Genel Sekreteri Abdullah Pektaş’a teşekkür ediyoruz” dedi.

Çocuk Meclisi Yürütme Kurulu Üyesi Doğukan Narinç, “Şehir ve Çocuk” karikatür yarışmasında çevre temalı birçok resmin ellerine ulaştıklarını daha çok çevre temalı resimlerin yoğun olduğunu söyleyerek “Bizlerde arkadaşlarımıza çevre bilinci kazandırmak amacıyla bu çalışmayı gerçekleştirdik” dedi.

2017 yılının her gününün çocuklar için anlamlı ve güzel geçmesi temennisinde bulunan Çocuk Meclisi Yürütme Kurulu Üyesi Aslıhan Atalan, Kent Konseyi Çocuk Meclisi olarak bu çalışmalara 2017 yılında da devam edeceklerin belirtti.

Fatih İlkokul Müdürü Aydın Çağırman, Karikatür yarışmasına okullarından da katılım olduğunu ve derece yapan öğrencilerin olduğunu söyleyerek, “Çocukların sosyal ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunan bu çalışmaların devamlı olmasını temenni eder, hazırlanan çalışmadan dolayı Kent Konseyi Genel Sekreterliğine ve Çocuk Meclisine teşekkür ediyorum” dedi.

Çocuklar hazırlanan çalışmanın anlamlı olduğunu söyleyerek Kent Konseyi Çocuk Meclisi teşekkür ettiler.

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