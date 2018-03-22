Çocuklar Sana Emanet
Bir trafik kazasının travmasını atlatmaya çalışan iç mimar Kerem’in şifacı bir kadın ve köylülerle geçirdiği arınma sürecinin anlatıldığı filmin yönetmenliğini Çağan Irmak üstleniyor. Engin Akyürek, Şerif Sezer, Hilal Altınbilek, Birsen Dürülü, Osman Alkaş’ın oyuncu kadrosunda yer aldığı filmin senaryosu da Çağan Irmak’a ait.
Yönetmen: Çağan Irmak
Oyuncular:
Engin Akyürek, Hilal Altınbilek, Şerif Sezer, Birsen Dürülü, Osman Alkaş
Tür: Gerilim, Drama
Yapım Yılı: 2017 (105 dk)
Vizyon Tarihi: 23 Mart 2018 Cuma
Senaryo: Çağan Irmak
Yapımcı Firma: Avşar Film
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dil: Türkçe
Dağıtıcı Firma: Mars Dağıtım
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