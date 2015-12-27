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Malatya Haber -

‘Çocuklar Sömürülüyor’

‘Çocuklar Sömürülüyor’
  • 27.12.2015
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Malatya Barosu Çocuk Hakları Komisyonu tarafından Çocuk Hakları Günü nedeniyle bir basın açıklaması yapıldı.

Malatya Barosu’nda, Çocuk Hakları Komisyonu adına açıklamayı Avukat Berna Aktaş yaptı. Aktaş, “Ülkemizde ve ilimizde çocuk ölümü oranı yüksektir. Türkiye’de 200 bin çocuk sokakta yaşamını sürdürmektedir. Çocuklar, sağlıksız koşullarda ve kayıt dışı çalıştırılmakta, emekleri sömürülmektedir. Bütün dünyada kötü davranışa, ihmale, şiddete, sömürüye, cinsel tacize uğrayan, uyuşturucuya kurban giden çocukların sayısı hızla artmaktadır” dedi.

Çocukların uğradığı hak ihlallerine daha duyarlı politikalar üretilmesini beklediklerini ifade eden Aktaş, Bu nedenle acil olarak, Çocuk Hakları Sözleşmesinin önemi kavranarak okullarda çocukların haklarını öğrenmesini destekleyici programlar geliştirilmelidir” diye konuştu.

Basın açıklamasına Malatya Baro Başkanı Selahattin Sarıoğlu ve bazı avukatlar da katıldılar.

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