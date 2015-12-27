Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nın (TEGV) gezici öğrenim birimlerinden olan Banvit Ateşböceği, Malatya’da faaliyet göstererek, çocuklara eğitim desteği veriyor.

TEGV gezici öğrenim birimi olan 24 Ateşböceği ile Türkiye’nin dört bir köşesindeki çocuklara eğitim desteği götürüyor. TEGV’in Banvit Ateşböceği ilk olarak 9 Kasım 2013’de Malatya Hanımınçiftliği’nde başladığı etkinliklerine, Hidayet İlkokulu’nda devam ediyor. Ateşböceği, Malatya’da eğitim çalışmaları kapsamında bin 200 çocuğa ulaştı.

TEGV Ateşböceği Gezici Öğrenim Birimi Sorumlusu Şerif Teymur, “Kasım 2001’de Banvit’in katkılarıyla hayata geçen Banvit Ateşböceğinde tır dorsesinin içine kurulu 12 bilgisayarlı Bilişim ve Teknoloji Alanı ile Serbest Etkinlik Alanı bulunuyor. Tüm ilköğretim çağındaki çocuklara açık olan ve yılda 2 bin 900 çocuğa ulaşabilecek kapasiteye sahip olan Ateşböceği; güler yüzlü, sıcak, donanımlı öğrenme ortamıyla, çocuklara yaşam becerilerini geliştirecek ve temel eğitimlerine destek verecek eğitim olanakları sunuyor. TEGV Ateşböceği Gezici Öğrenim Birimleri, 2000 yılından bu yana, 7’si yurt dışında (Makedonya ve Kosova) olmak üzere toplam 88 il ve 485 noktada, 124 bin 636 kilometre yaparak, 884 bin 302 çocuğa ulaştı. TEGV; Eğitim Parkı ve Öğrenim Birimlerinin bulunmadığı yerlerdeki çocuklara gezici öğrenim birimi olan Ateşböcekleri ile ulaşıyor” dedi.

Malatya’da 9 Kasım 2013’ten bu yana çocuklara gezici eğitim verdiklerini kaydeden Teymur, çocuklara, eğlen-öğren yöntemiyle Milli Eğitime tamamlayıcı etkinlikler yaptıklarını belirtti.