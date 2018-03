“Çocuklarımız Arasında Ayrım Yapamayız”

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi’nin eşi Esra Tüfenkçi, Malatya Valisi Ali Kaban’ı eşi Neriman Kaban’ın organizesi ile Malatya’daki Down Sendromlular Derneği üyeleri aileler ve çocuklar bir araya geldi.

Orduzu’daki Çınar Restoranda düzenlenen programa İl Emniyet Müdürü eşi, Kadriye Urhal, Battalgazi Belediye Başkanının eşi Hafize Gürkan, Yeşilyurt Belediye Başkanını eşi Yasemin Polat, İl Müftüsü eşi Şerife Çimen, dernek başkan ve üyeleri, Down sendromlu çocuklar ile aileleri katıldı.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi’nin eşi Esra Tüfenkçi, program konuşmasında, “ Afrin’i terör örgütlerinden temizlemek için canlarını ortaya koyan kahraman askerlerimize, Türk Silahlı Kuvvetlerimize muvaffakiyetler diliyorum. Dualarımız, desteğimiz onlarla. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. Gazilerimize de acil şifalar temenni ediyorum.

Engellilerin, hayatın her alanında ayrımcılığa uğramadan ve kimseye muhtaç olmadan hayatlarını sürdürmeleri, temel bir insan hakkıdır. Engelli kardeşlerimizin en küçük bir ayrımcılığa, dışlanmaya veya engellenmeye maruz kalmadan; Sosyal hayata tam katılımı için fiziksel engellerin ve belki bundan daha da önemlisi zihinsel engellerin aşılması gerekmektedir. Engelli kardeşlerimizin ve ailelerinin sıkıntılarım gidermek ve hayatlarını kolaylaştırmak için herkesin, her kuruluşun işbirliğine katkısına ihtiyaç vardır. Bu alanda yapılan her çalışma toplumumuzun bu konuda daha duyarlı, daha bilinçli olmasına ve toplumsal farkındalığımızın artmasına katkıda bulunmaktadır. İnsanüstü bir özveriyle engelli çocuklarına destek olmaya çalışan ailelerimize destek olmak ve bu özel çocuklarımızın ihtiyaçlarına uygun eğitim almalarını sağlamak en önemli sorumluluğumuzdur.

Çocuklarımız en kıymetli varlıklarımız. Çocuklarımız arasında hiçbir sebeple ayrım yapamayız. Tüm çocuklarımızın istedikleri veya ihtiyaç duydukları eğitimi almaları için elimizden gelen tüm çabayı göstermek bizlerin sorumluluğu. Down sendromlu çocuklarımız özel eğitime ihtiyaç duyan ama çoğunlukla da özel yetenekleri olan çocuklarımız. Bu şekilde doğan çocuklarımız, elbette yaşamlarını birtakım zorluklarla sürdürmek durumunda kalıyorlar. Sosyal etkileşimlerini engelleyen özellikler, onları iç dünyalarında bazı sıkıntılarla baş başa bırakabiliyor.

Onların hayatında eğitimin çok özel bir önemi var. Eğitim herkes için gerekli ama Down Sendromlu çocuklarımız için aynı zamanda bir tedavi. Bilimsel araştırmalar, erken teşhisle birlikte doğru eğitimin. Down Sendromlu çocukların hayatında büyük bir fark oluşturduğunu gösteriyor. Bireysel özelliklere ve ihtiyaçlara uygun, kesintisiz ve yoğun bir eğitim, onların zorlukları aşmasının yegâne yolu. Bu şekilde doğan çocuklarımız, elbette yaşamlarını birtakım zorluklarla sürdürmek durumunda kalıyorlar. Sosyal etkileşimlerini engelleyen özellikler, onları iç dünyalarında bazı sıkıntılarla baş başa bırakabiliyor.

Özel eğitim kurumları inşa edelim. Modem toplum, bireysel yeteneklere en üst düzeyde işlerlik kazandırmakla mümkün olabilir. Bu yönüyle bireysel farklılıklar dikkate alınarak düzenlenen özel eğitim, modernliğin önemli bir göstergesidir. Özel çocuklarımızı, özel eğitim merkezleri yanında, genel eğitim sınıflarında diğer çocuklarımızla da kaynaştırabilmeliyiz. Milli Eğitim Bakanlığımızın bu alanda son yıllarda önemli çalışmaları oldu. Zorunlu öğrenim çağında olan özel çocuklarımızın %80’i eğitimlerini kaynaştırma yoluyla alıyorlar. Bu tüm toplumun özel çocuklarımıza yaklaşımını deriştiren çok önemli bir adımdır. Elbette bir takım uygulama sorunları ortaya çıkabiliyor. Bu noktada okul yönetimlerine, öğretmenlere, ailelere çok önemli vazifeler düşüyor. Tüm çocuklarımızı, kendilerinden farklı özelliklere sahip özel çocuklarla eşit şartlarda eğitim alabilme olgunluğuna ulaştırmamız gerekiyor. Ancak bu şekilde onlara, toplumun tüm farklılıklarıyla bir arada yasayabilme becerisini kazandırabiliriz. Özel çocuklarımıza da, sosyal, kültürel ve ekonomik yaşama eşit atılım fırsatı verebiliriz. Bu, onların en doğal ve aynı zamanda anayasal hakkıdır.

15 yılda bu konuda çok mesafe katledildi. Ama daha çok yol almak için hepimizin katkısına ihtiyaç var. Özel eğitimden faydalanmak için gereken engel oranı düşürüldü ve yaş sının kaldırıldı. İşitme engelli vatandaşlarımız için ilk olarak Türk İşaret Dili Sözlüğü oluşturuldu. Artık işaret dili tercümanlarımız düzenli olarak sertifikalandırılıyor. Tüm eğitim kitapları da görme engelli kardeşlerimiz için kabartma olarak basıldı ve dağıtıldı. Ayrıca sesli kitap olarak da temini sağlandı. Bu, onların en doğal ve aynı zamanda anayasal hakkıdır.

İşverenlere, ilave istihdam sağlamaları, primlerini düzenli ödemeleri, kayıt dışı sigortalı çalıştırmamaları, gene, kadın, engelli gibi dezavantajlı grupların istihdamdaki paylarını artırmaları amacıyla sosyal güvenlik maliyetlerinin azaltılmasını teminen: Engelli çalıştıran işverenlere prim desteği uygulaması başlatıldı. Başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli çocuğu olan annelere, ilave fiil hizmet süresi eklenmesi ve bunun emeklilik yas haddinden düşülmesi sağlandı. 2002 yılında 5 bin 777 olan engelli istihdam sayısı, 24 Ağustos 2017 tarihinde 2 bin 363 kadroya engelli kardeşimizin yerleştirilme işlemiyle birlikte 52 bin civarına çıkmıştır.

Ben bu noktada, engelli kardeşlerimiz için, yıllardır çalışma yapan sivil toplum kuruluşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Onlar olmasa, bugüne kadar elde ettiğimiz farkındalık eksik kalırdı. Bu güzel dayanışma kahvaltısının hayırlı neticeler vermesini diliyorum. Ancak sabır, sevgi ve işbirliği ile aşabileceğimiz böyle sorunlar karşısında, toplumca her zaman kenetlenebilmeyi umut ediyorum.” dedi.

Down Sendromlu çocuklar tarafında hazırlanan hediyeler misafirlere takdim edilmesinin ardından program sona erdi.

Program sonrası Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi’nin eşi Esra Tüfenkçi ve Malatya Valisi Ali Kaban’ı eşi Neriman Kaban, Hakkari’nin Çukurca ilçesinde, teröristlerin askeri üs bölgesine düzenlediği roketatarlı saldırıda şehit olan sözleşmeli er Miraç Gürhan’ın annesi Serpil Canbay’ın Zafer Mahallesi’ndeki evine giderek ziyarette bulundular.

