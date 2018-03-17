Çocuklarla İletişimin Püf Noktaları

Malatya Büyükşehir Kent Konseyi Kadın Meclisi kadınlara yönelik düzenlediği bilinçlendirme konferansları kapsamında farklı farklı konuları ele alarak kadınları sosyal hayatın içinde tutmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Malatya Büyükşehir Kent Konseyi Kadın Meclisi ve Malatya Büyükşehir Belediyesi Aile Danışma ve Destek Merkezi iş birliğinde Özal Köyü mahalle sakinlerine Aile Uzmanı-Sosyolog Elif Şengönül tarafından “Çocuklarla İletişim” konusu anlatılırken, Aile Uzmanı-Sosyolog Sümeyye Abacı tarafından da bire bir rehberlik eğitimlerine devam edildi.

Çocuklarımızın kişisel özelliklerini çok iyi gözlemlememiz gerektiğini ifade eden Aile Uzmanı-Sosyolog Elif Şengönül, “Her çocuk aynı değildir. Çocuklarımızın özelliklerini çok iyi keşfetmemiz gerekiyor. Çocuklarımız sosyalleşsin istiyoruz. Fakat bizler çocuklarımızı dinlemediğimiz zaman çocuklarımız sosyalleşmiyor” dedi.

İletişimi iki kişinin karşılıklı olarak derdini, isteğini veya dileğini anlatıp tekrar cevap alması olarak tanımlayan Şengönül, çocuklarımızla iletişim kurarken sevgi dili kullanmamız gerektiğini, çünkü çocuklara sevgimizi hissettirdiğimiz zaman çocukların hayata daha güvenli baktıklarını söyledi.

Şengönül, “En güçlü sessiz iletişim sevgidir. Yani olduğu gibi sevmektir. Ama bizler sevgiyi hep bir kalıba sığdırmaya çalışıyoruz. Çocuklarımızı sevmek için her zaman çocuklarımızdan bir şeyler bekliyoruz. Hâlbuki sevgisiz büyüyen çocukların büyümesi, yürümesi ve koşmayı geciktiği gibi zekâ düzeyinde gerilemelerde meydana gelebiliyor.

Çocuklarla sağlıklı bir iletişim kurmanın yollarından bahseden Şengönül “Çocuğu takdir ve teşvik edin. Küçük yaşlardan itibaren çocuğun olumlu davranışlarını takdir etmek hem çocuğu mutlu eder hem de bu olumlu davranış sürmesini sağlar. Çocuğa hangi davranışın olumlu olduğunu açıkça belirterek, takdir etmek gereklidir” dedi.

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