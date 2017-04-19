“Çocukluk Döneminde Görülebiliyor”

Romatizma hastalığı ile ilgili bilgiler veren İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Tülay Yıldırım, “Romatizma hastalığı 20 ve 30’lı yaşlarda, hatta çocukluk döneminde de görülmektedir.” dedi.

Yrd. Doç. Dr. Yıldırım, “Romatizma oldukça genel bir terimdir. Kemik, kas ve eklemler etrafındaki ağrıyı temsil eder. Romatizma deyince tek bir hastalık anlaşılmaz, farklı sınıflandırmaları vardır.Romatizmal hastalıklar iltihaplı ve iltihaplı olmayan diye ayrılmaktadır. İltihaplı olmayanlar Fibromiyalji ve Myofasial ağrı sendromu gibi kas romatizmalarıdır. İltihaplı romatizmalar ise, el, ayak, diz, dirsek, omuz, kalça gibi eklemleri ve omurgayı tutan Romatoid Artrit ve Ankilozan Spondilit gibi romatizmalardır.”dedi.

Romatizma hastalığının nedenleri tam olarak bilinmediğini belirten Yrd. Doç. Dr. Yıldırım,“Birçok çalışma yapılmasına rağmen nedeni tam olarak bilinmemektedir. Genetik yatkınlık, bir takım virüsler ve çevresel faktörlerin sebep olduğu düşünülmektedir.” dedi. Hastalığın belirtilerine değinen Yrd. Doç. Dr. Yıldırım, Kas romatizmasının; yaygın vücut ağrısı, halsizlik, yorgunluk, uyku problemleri ve kendini mutsuz üzgün hissetme gibi semptomları olabilmektedir. Eklem romatizmalarında ise, eklemlerde şişlik, kızarıklık, hareket kısıtlılığı, bel,boyun ve sırt ağrısı gibi şikayetleri görülmektedir.” şeklinde konuştu.

Romatizma hastalığı yaşa ve cinsiyete göre farklılık gösterdiği aktaran Dr. Yıldırım, “Romatizma hastalığı özellikle genç yaşlarda görülmeye başlamaktadır. 20’li ve 30’lı yaşlarda, hatta çocukluk yaşlarda bile gözükebilmektedir. Fibromiyalji en çok kadınlarda, Ankilozan Spondilit ise daha çok erkeklerde görülmektedir.” dedi.

Yıldırım, Romatizma hastalığında uygulanan tedavi yöntemleri ile ilgili “Romatizmanın türüne ve hastanın durumuna göre tamamen farklı tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. Bunun için hastaların kesinlikle kendisini takip eden doktorun verdiği tedaviye uyması gerekmektedir. Çevresinde, ailesinde romatizması olan bir hastanın tedavisini doktora danışmadan uygulaması çok tehlikeli sonuçlara yol açabilir. Çünkü her tedavi yöntemi her romatizma türüne faydalı olmayabilir. Örneğin, bazı romatizma hastalarına sıcak tedavisi iyi gelirken, bazı romatizmalarda ise şikâyetleri artırabilmektedir. O nedenle Romatizma tedavisinin doktor kontrolünde ve tamamen o hastaya göre planması gerekmektedir. Beslenme olarak yesinler ya da yemesinler diyeceğimiz bir besin yoktur. Ama bazı romatizma hastalıklarında balık gibi, omega açısından zengin yiyeceklerin kısmen faydası olduğu bilinmektedir. Sigaranın hastalık üzerindeki olumsuz etkisi ise birçok çalışmayla ispatlanmıştır. Yürüyüş, yüzme gibi egzersizleri bütün romatizma hastalarına öneririz.” dedi.

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