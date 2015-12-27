“Çoğunlukla Birinci Sıradayız”

İnönü Üniversitesi’nin öncülüğünde geçtiğimiz hafta sonu Malatya’da yapılan ve Türkiye’nin kardiyoloji alanındaki en iyi isimleri ile genç hekimleri biraraya getiren TAVI Güncelleme Toplantısı sonrasında bir değerlendirme yapan İnönü Üniversitesi Kardiyoloji ABD Başkanı Prof. Dr. Ramazan Özdemir, toplantının bir hayli verimli getçtiğini belirterek, toplantıya katılan 100’ü aşkın hekimin, TAVI alanında gelinen son aşamaları tartıştığını, bilgi paylaşmında bulunduğunu söyledi.

Açık kalp ameliyatı gerektirmeden kalp kapakçığı değişimi operasyonu olarak tanımlanan TAVI uygulaması konusunda Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’nin çoğunlukla 1. sırada olduğunu ve bu uygulamanın öncülüğünü yaptığını ifade eden Prof. Dr. Ramazan Özdemir, toplantının Türkiye ölçeğinde bugüne kadar yapılan en geniş katılımlı toplantı olduğunu kaydetti.

Toplantının Türk Kardiyoloji Derneği Kongresi öncesinde yapıldığına dikkat çeken Prof. Dr. Ramazan Özdemir, toplantıya üst düzey ve yoğun katılımın Malatya’nın sadece kayısıdan ibaret olmadığının bilinmesine katkı sunduğunu ifade etti. Prof. Dr. Özdemir, “Toplantıya katılan saygıdeğer hocalarımız ve genç hekimler Malatya’nın aynı zamanda bir bilim, sağlık ve üniversite kenti olduğunu da gördü ve öğrendi” diye konuştu.

TAVI alanında en geniş toplantı Malatya’da yapıldı

TAVI Güncelleme Toplantısı’nın Malatya’da yapılmış olmasının, sadece bilimsel alandaki son gelişmelerin paylaşılması ve tartışılmasını değil, aynı zamanda Malatya’nın bilimsel düzey açısından ulaştığı noktayı gösterdiğini, kentin seçkin bir topluluk nezdinde tanınırlığı ve bilinirliğini arttırdığına işaret eden Prof. Dr. Ramazan Özdemir şöyle konuştu: “Türk Kardiyoloji Derneği’nin kongresi öncesinde bugüne kadar Türkiye’de TAVI (Ameliyatsız kalp kapakçığı değiştirme yöntemi) ile ilgili en geniş katılımlı toplantıyı yaptık. İzmir, İstanbul, Ankara ve Türkiye’nin diğer büyük illerinden kendi alanında çok başarılı kardiyoloji hocaları katıldı. Bunun yanı sıra genç arkadaşlarımız da vardı. Kardiyoloji ile ilgili tek bir alanda böylesine büyük toplantının Malatya’da yapılmış olması, bu uzmanlara Malatya’nın bu alandaki bilinirliğini yerinde görme imkanı vermiş oldu. Daha önce çeşitli kongreler vesilesiyle bizi biliyorlardı, zaten biz anlatıyorduk. Bir şekilde bunların yapıldığını teorik olarak bilgileri oluyordu”.

“Turgut Özal Tıp Merkezi Türkiye’deki 3 merkezden biri “

TAVI uygulamasının Türkiye’de en çok üç merkezde yapıldığını ve bu üç merkezden birinin Turgut Özal Tıp Merkezi olduğunu hatırlatan İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji ABD Başkanı Prof. Dr. Ramazan Özdemir, “Biz çoğunlukla birinci sıradayız ama her zaman ilk üç merkez arasındayız” dedi. TAVI uygulaması konusunda diğer üniversite hastanelerinin ve özellikle İstanbul’daki bazı özel hastanelerde çalışan kardiyologların, Malatya’nın bu alandaki öncülüğünü takdir ettiğini belirten Özdemir, “Bize bu kadar hastayı nasıl bulduğumuzu sorduar. Biz bir devlet üniversitesine bağlı olduğumuz ve üniversitenin sadece Malatya’ya değil, bölgeye hatta çevre ülkelere hitap eden bir vizyonu olduğu için bu kadar yüksek sayıda TAVI uygulaması yapabiliyoruz” açıklamasında bulunduklarını ifade etti.

‘Malatya’nın sadece kayısıdan ibaret olmadığını gördüler’

Güncelleme toplantısında özellikle genç akademisyen hekimler için önemli kazanım olarak değerlendirilen bir program yürütüldüğünü kaydeden Prof. Dr. Ramazan Özdemir toplantıya ilişkin değerlendirmesini şu sözlerle sürdürdü: “Katılan hocalar bilgilerini paylaştı, ya da bilgilerini güncelledi. Genç akademisyen arkadaşlarımız ise üst düzey hocalarımızdan çok şey öğrendi. Ayrıca bizim Turgut Özal Tıp Merkezi’nde toplantı sırasında yaptığımız ve toplantı salonuna uydu üzerinden canlı yayınla aktardığımız TAVI operasyonları çok faydalı oldu. Teorik açıdan bu toplantı önemliydi. Ama asıl önemli olan yanı Malatya’da yapıldığını duydukları TAVI’yi biz canlı yayınla gösterdik, anlattık. Laboratuvarlarımızı, yapılan iş ve işlemleri yerinde görmeleri de bizim için önemliydi. Malatya genel olarak kayısı ile biliniyor. Kayısı memleketi olarak markalaşmış bir şehir ama Malatya’nın kayısıdan ibaret bir şehir olmadığını, Turgut Özal Tıp Merkezi’nin bölgesinde sağlık alanında önemli bir merkez olduğuna tanıklık etmiş oldular. Karaciğer ve kardiyolojinin yanı sıra tıbbın diğer birçok alanında çok önemli işler başarıldığına şahitlik etmiş oldular. Konu dağınıklılğı olmadığı için, tek bir alanda olduğu için derli toplu ve yoğun bir kurs gibi oldu.”

‘Bakırcılar Çarşısı’ndaki kebapçıyı tercih ettiler’

Toplantı katılımcılarının Malatya’yı tanımak arzusunun da toplantıdan sonra hayata geçtiğini, bunun da büyük memnuniyet yarattığını belirten Prof. Dr. Özdemir, katılımcıların oteldeki yemekler yerine, Malatya’nın lezzetlerini tatmak için Bakırcılar Çarşısı’ndaki kebapçıyı tercih ettiğini söyledi. Özdemir, “Türkiye’nin önde gelen bir çok kardiyoloğu ilk kez Malatya’ya geldi ve Turgut Özal Tıp Merkezi’nde nelerin yapıldığını gördü. Malatya’nın hedefinde olan sağlık turizmi açısından Malatya’nın bilinirliğine önemli bir katkı sağladığını düşünüyorum. Toplantı bittikten sonra bir grup hocamızla Bakırcalar Çarşı’sında bir kebapçıda yemek yedik. Malatya’nın otantik yapısını, kendine özgü kültürünün yaşandığı mekanları görmek istediler. Bakırcılar Çarşısı’nı görmekten mutlu oldular. Akşam ise, Malatya’dan ayrılmayan bir grup hoca, Hilton otelinden yürüyerek Kanalboyu’na gelmişlerdi. Beni aradılar. Ben de katıldım ve sohbet ettik” ifadelerini kaydetti.

Rektörden toplantı katılımcılarına Malatya Türküleri albümü armağanı

Prof. Dr. Ramzan Özdemir, TAVI Güncelleme Toplantısı’na katılan 100’ü aşkın bilim insanının Malatya’dan son derece güzel duygu ve düşüncelerle ayrıldığını da vurguladı. Tıp hekimlerinin müzikle yakından ilgilendiğini ve birçok tıp doktorunun yan uğraş alanı olarak müzikle uğraştığını belirterek “Sayın Rektörümüz Cemil Çelik toplantımıza destek verdiği gibi, toplantı sonrası hocalarımıza ve genç arkadaşlarımıza İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Müzik Bölümü ve Devlet Konservatuarı öğrencileri ve hocalarının birlikte hazırladığı Malatya Türküleri albümünü hediye etti. Biz de çam sakızı çoban armağanı kayısı armağan ettik. Mesleki bilgi güncellemesi ve akademik faydasının yanı sıra Malatya’nın bilinirliği, tanınırlığını arttırdı. Hatta Malatya’nın üniversite ve sağlık kenti olduğuna dair fikirleri oluştu” diye konuştu.

Prof. Dr. Ramazan Özdemir, toplantıya destek veren İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemil Çelik’e, Türk Kardiyoloji Derneği yönetimine ve emeği geçen çalışma arkadaşlarının yanı sıra konukları en iyi şekilde ağırlamak için çaba gösteren Hilton Oteli’ne teşekkür etti.

HABER-FOTO: Güler HAZAR, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com