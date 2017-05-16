TFF 1. Lig’den Süper Lig’e yükselerek önemli bir başarıya imza atan Evkur Yeni Malatyaspor’da takımın sportif direktörü Ali Ravcı, “Bu başarıyı Allah herkese yaşatsın. Çok başka bir şeymiş. O gece sabaha kadar mutluluktan uyuyamadım” dedi.

Evkur Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, elde ettikleri başarı sonrasında duygularını İHA ile paylaştı. Yeni Malatyaspor’da görev yaptığı 3 yılda 2’nci kez lig atlama başarısı yaşadığını belirten Ravcı, “İnanın bana o gece mutluluktan sabaha kadar uyuyamadım. Elde edilen başarı öyle basit bir başarı değil. Çok güçlü kulüplerle mücadele ediyorsunuz. Hem bu kulübün bir parçası olarak hem de bir Malatyalı olarak anlatılmaz duygular içerisindeyim. Kolay değil, 1 sezonun emeği var ortada. Bu başarıda emeği olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Çakır’ı, kulüp başkanımızı, futbolcuları, teknik ekibi, yönetimi, malzemecilerimizi, masörümüzü, kulüp müdürümüzü, kulüp çalışanlarımızı, taraftarımızı, basını ve daha sayamadığım kim varsa hepsini saygıyla ayakta alkışlıyorum. Allah herkese bu duyguyu yaşatsın” ifadelerini kullandı.

“Bundan sonraki işimiz daha zor”

Ravcı, bundan sonraki işlerinin daha zor olduğunu belirterek, “Süper Lig’deyiz. Öncelikle bu başarıyı günlerce kutlayıp, sevincimizi yaşayacağız. Bu hepimizin hakkıdır. Ancak ondan sonra hemen işe koyulacağız. Bundan sonraki işimiz daha zor. Bu ligde kalıcı olmakla birlikte, kurumsal anlamda da kulübümüzün yarınlarına yönelik adımlar atmamız gerekiyor. Bunun için var gücümüzle çalışmalıyız. Malatya halkı, Malatyaspor camiası daha önce de futbolda önemli başarılara tanıklık etti. İnşallah yeni sezonda, yeni stadımızda başarılı işlere imza atacağız” şeklinde konuştu.

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