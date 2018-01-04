Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Kernek Külliyesi altında bayan, engelli ve çocuklar için yapımı devam eden kültür merkezi ile sağlık merkezi düzenleme çalışmalarını yerinde inceleyerek, çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Genel Sekreter Ercan Turan ile genel sekreter yardımcıları ve daire başkanlarının da hazır bulunduğu inceleme gezisinde, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Büyükşehir Belediyesi olarak sosyal ve kültürel merkezlerin yapımına önem verdiklerini söyledi. Çakır, “7 bin m2’lik bir alana sahip olan Kernek Külliyemizi daha önce hizmete açmıştık. Çok amaçlı salon ve sınıflarımızın olduğu Kernek Külliyemiz, sınıflar, atölyeler, kütüphane ve camisiyle bölgemize hizmet eden çok önemli bir merkez haline geldi.” dedi.

Çakır: Dört farklı kesime hizmet verilecek

Kernek Külliyesi altında gerçekleştirilen bayanlara yönelik kültür merkezi projesi ile dört farklı kesime aynı anda hizmet verileceğini belirten Başkan Çakır, “Kernek Külliyemizin altında bu bölgeye sosyal ve kültürel anlamda çok büyük değer katacak bir proje yürütüyoruz. Proje içerisinde sağlık merkezi ile engellilere, bayanlara ve çocuklarımıza ayrı ayrı hizmet verecek alanlar oluşturuyoruz.

Merkezimizde, sadece bayanlarımızın faydalanabilecekleri çok amaçlı büyük bir spor salonu, engellilerimize yönelik olarak da sınıf, atölye, kütüphane, kafeterya ve sportif aktivitelerin yapılabileceği diğer bölümlerden tamamen bağımsız bir alan oluşturuluyor.

Büyükşehir Belediyesi olarak daha önce açmış olduğumuz ve yoğun bir taleple karşılaştığımız Cemal Aslan Temel Beceri ve Eğitim Merkezindeki yoğunluğu azaltmak amacıyla da Kernek Külliyemizin altında oluşturduğumuz yeni alanda çocuklarımızın bedensel ve fiziki gelişimlerine katkı sağlayacak, birçok farklı sporun aynı anda yapılabileceği çok güzel bir mekânı çocuklarımıza tahsis edeceğiz.

Ayrıca bu alanda Sağlık Müdürlüğümüz ile birlikte bölge halkına yönelik hizmet verecek bir sağlık birimini de oluşturduk. Böyle güzel bir eseri buraya kazandırdıkları için emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.” dedi.

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