“Çok Daha İyi Olacağız”

Yeni Malatyaspor’un takım kaptanı Ramazan Kahya, takım olarak iyi yolda olduklarını ifade ederek, zamanla çok daha iyi olacaklarını söyledi.

Yeni Malatyaspor’un başarısı için ter döken Kahya, takımın biraz zamana ihtiyacının olduğuna dikkat çekti.

Kahya, “Yeni Malatyaspor bu sene yeni PTT 1.Ligine yükselen bir takım. Hemen hemen takım baştan aşağı yenilendi diyebilirim. Yeni futbolcular geldi. Giden futbolcular oldu. Her sene olduğu gibi bu senede güzel bir kadro kurduk. Geçen sene kurulan kadro takımı Şampiyon yapmayı başarmıştı. Bu senede kurulan takım çok can yakacak. Sadece takım arkadaşlarımızın birbirlerine alışması için biraz zaman ihtiyacımız var. Sadece biz değil tüm takımların bu sıkıntıyı yaşıyor. Önemli olan bu süreçte çok fazla puan kaybı yaşamamak. Puan kaybı yaşamamak için biz futbolcular olarak sahaya elimizden gelenin fazlasını ortaya koyuyoruz” diye konuştu.

“ELİMDEN GELENİN EN İYİSİNİ SAHAYA KOYMAK ZORUNDAYIM”

Takımın her geçen gün daha iyiye gittiğini, kendisinin de performansının yükseldiğini dile getiren tecrübeli kanat oyuncusu, “Her futbolcu belli süre bir iniş ve çıkış süreci yaşar. Bizimde bazen inişli çıkışlı bir performans grafiğimiz oluyor. Bunu en aza indirmek için daha çok çalışıyoruz. Performansıma gelinde iyi bir performans sergilediğimi söylüyorlar. Allah razı olsun güzel böyle güzel düşünen insanlara. Ben, Yeni Malatyaspor’un ekmeğini yiyorum. Tabi ki elimden gelenin en iyisini sahaya koymak zorundayım. Her geçen gün daha iyiye gideceğim. Sadece ben değil tüm takım arkadaşlarımda benimle aynı fikirdedir” ifadelerini kullandı.

“TARAFTARIMIZ EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ”

Kahya, taraftarların kendilerine büyük bir destek verdiğini belirterek, “Biz, Yeni Malatyaspor olarak taraftarlarımız ile oynamaya alışkınız. Onlar gerçekten bizim itici gücümüz. Bunu da herkes gördü. Alanyaspor maçında taraftarlarımız 90 dakika susmadı. Alınan 3 puanın en büyük mimarileri onlardır. Bizleri yalnız bırakmayan taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Her maç onları yanımızda istiyoruz” şeklinde konuştu.