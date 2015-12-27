“Çok Etkilendim..”

Battalgazi Belediyesi ve Ressamlar Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte Türkiye’de bir ilk yaşandı. Etkinlikte, İnönü Kapalı Çarşı üzerinde 7’den 70’e yüzlerce kişi, yağlı boya resim çalışması yaptı.

6. Uluslararası Kervansaray Buluşması “Melita’dan Battalgazi’ye Tarih-Arkeoloji-Kültür-Sanat Günleri” etkinliği kapsamında Battalgazi Belediyesi ve Ressamlar Derneği tarafından “Haydi Gel Sen de Resim Yap” çalışması etkinliği yoğun bir katılımla İnönü Kapalı Çarşı üzerinde gerçekleştirildi. Türkiye’de bir ilk olan etkinliğe her yaşta vatandaşların katılması dikkatlerden kaçmadı. Etkinliği, Tunceli Valisi Osman Kaymak, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, bazı kamu ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin yanı sıra Battalgazi Belediye Başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, birim müdürleri ve çok sayıda vatandaş gezerek, vatandaşların sanata olan ilgisine şahit oldular.

Burada konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “İnönü Kapalı Çarşı üzerinde bulunmaktan sonsuz mutluluk duyuyorum. Hepinize hoş geldiniz diyorum. ‘500 Kişiye Haydi Sen de Gel Resim Yap’ kampanyasına istediğimizden daha çok katılımın olması bizleri sonsuz mutlu etmiştir. 500 kişi dedik şu anda bakıyorum bin 500 üzerinde katılım var. Demek ki Malatyalı hemşehrilerim kültürü seviyor, sanatı seviyor, kültürel mirasın korunması noktasındaki en güzel hassasiyet buradaki göstergedir. Ben Malatyalılarla ve Battalgazililerle gurur duyuyorum. Sizler kültürel sanatı korumadığınız sürece şehirlerimizi mülteci şehir olarak görürüz. Şehir, değerleri ile anlamlanır. Şehir sanatıyla kültürüyle anlam kazanır. Bugün hakikaten Battalgazi’mizde, Kervansaray Buluşmaları’nda kültür, sanat, arkeoloji günlerini Battalgazi dolu dolu yaşamaktadır. Sizlere sonsuz teşekkür ediyorum. “Haydi Sen de Gel Resim Yap” etkinliği bilinmeli ki Türkiye’de bir ilktir” diye konuştu.

Tunceli Valisi Osman Kaymak ise, gördüğü manzara karşısında çok etkilendiğini belirterek, “Bugün programlarınızda olmaktan mutluluk duyuyorum. Battalgazi’de kaymakamlık yaptım ve fahri bir Malatyalıyım. Gittiğim her görev yerinde kayısı eksik olmaz. Bu yüzden herkes beni Malatyalı olarak görür. Bu güzel etkinliğe beni davet eden başkanımız, arkadaşım, dostum Selahattin Gürkan’a çok teşekkür ediyorum” dedi. Kaymak, Türkiye’de bir ilk olan etkinliğin sanata olan ilginin artması açısında çok önemli olduğunu söyledi.