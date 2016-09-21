“Çok Güzel Bir Stad Oluyor”
Malatya Arena Stadı’nda çalışmalar büyük ölçüde tamamlanırken, stadın çimlerinin Ekim ayı içerisinde serilmesi planlanıyor.
Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Malatya Arena Stadı’ndaki çalışmaları yerinde inceleyerek, stadın son durumu hakkında bilgiler aldı.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Biser İnşaat ve Mektek yapı inşaat ortaklığında yapılan stat, 39 milyon 944 bin TL sözleşme bedeliyle gerçekleştiriliyor. 15 Ocak 2016’da yer teslimi yapılan stadın 16 Şubat 2017’de bitirilmesi planlanıyor. 25 bin seyirci kapasiteli olan Malatya Arena Stadın fiziki gerçekleşmesinin yüzde 80’in üzerinde olduğu kaydedildi.
“BİR AN ÖNCE BİTİRİP, TESLİM EDECEĞİZ”
Malatya Arena Stadı’nın yüklenici firma sorumlusu Erdoğan Büber, Malatya Arena Stadı’nı bir an önce bitirip, teslim etmeyi amaçladıklarını ifade etti.
Yeni Malatyaspor kulüp başkanı Adil Gevrek’in stattaki bazı eksikler için kendilerini ziyaret ettiğini dile getiren Büber, bu isteklerin makul istekler olduğunu ve projede yer almadığını, başkanla birlikte işi yürüteceklerini kaydetti.
Büber, stadın ne zaman bitirileceği ile ilgili kendisine yöneltilen soruya, “Biz söz vermiyoruz. Söz, yerine getirirseniz iyi ama getirmeseniz kötü bir şey ama süresinden önce stadı bitirip, teslim etmeyi hedefliyoruz” cevabını verdi.
“BAZI KALEMLERİ CEBİMİZDEN YAPTIK”
Stadın bazı kalemlerini kendi ceplerinden yaptıklarını ifade eden Büber, “Bizim muhatap firmamız TOKİ. İhalesi sahibi TOKİ ve biz eksikleri ilettik. Projede olmayan 26-27 kalemimiz vardı. O önceliklere göre ihale artışının yüzde 10 kadarını hangilerini öncelikli olarak kullanırız diye TOKİ’deki uzman arkadaşlarla beraber tespit ettik. Öncelik verdiklerimizi yapıyoruz. Hatta öncelik verip yapamadıkları, TOKİ’nin bedelini ödeyemediği bazı kalemlerinde altyapılarını ileride bir daha kırma dökme olmasın diye kendi cebimizden yapıyoruz. Diğer eksikleri de kulüp başkanına ilettik. Özellikle canlı yayın, led pano ve locaların bölünmesini istiyorlar. Locaların bölünmesi konusu da haklı bir istek, çünkü her yerde var. Bu da projeden kaynaklı yoksa altında kasıt, hinlik aramanın mantığı yok” diye konuştu.
“STATTA BÜYÜK BİR İLERLEME VAR”
Yeni Malatyaspor kulüp başkanı Adil Gevrek ise statta büyük bir ilerleme olduğunu belirterek, yüklenici firmaya teşekkür etti.
Gevrek, yüklenici firma ve kendilerinin statta tespit ettikleri bazı eksikliklerin olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:
“Bu eksikleri elbirliğiyle gidermemiz lazım. Gelir elde edebilmek ve reklam alabilmek için led panoların olması önemli. Locaların bölünmesini istiyoruz çünkü bunlar bir kulübün gelir elde edebileceği yerler. O anlamda bu eksikleri Malatya Arena Stadı’nın yüklenici firma sorumlusu Erdoğan Büber ile tespit ettik. Bunu kendilerinden liste halinde alıp, gerekli yerlere de taleplerimizi ileteceğiz. Bunları başından yapmalıyız. Yüklenici firma eksikleri tespit edip, bunları tamamlayıp bir an önce stadı teslim etmek istiyor. İnşallah stat ikinci yarıya yetişir. Çünkü statta hızlı bir çalışma var ve bir önceki geldiğim zamana göre bir hayli ilerlemiş. Ben iş bitim tarihinden önce stadın bitirilip, teslim edileceğini düşünüyorum.”
Stadın sadece bitirilip, teslim edilmesinin yetmediğine dikkat çeken Gevrek, “Stadın bağlantı yollarının da bir an önce çözülmesi lazım. Bakanımıza, valimize, milletvekillerimize, büyükşehir belediye başkanımıza büyük görev düşüyor. Bu stat, Malatya’nın en önemli yatırımlarından bir tanesi ve çok güzel bir stat oluyor. İnşallah hep birlikte sahip çıkalım bu değeri, eseri de Malatya’mıza kazandırmış olalım” dedi.
Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com
Proje ile uzaktan yakından alakası yok malatya prefabrik arena olsun stadımız
Malatyamıza yakışır bu stad ama çok geçikti sabır ne yapalım az kaldı…
http://www.arcelikizmirservisi.com/
cok cok geciken bir syad. bari eksiklikleri tamamlansın. teslimden sonra işlemleri kalmasın. malatya uzun zamandır bekliyor bu stadı. TURGUT ÖZAL ARENAYI
Stadın çimlerinin hibrit çim olması çok çok önemli özzellikle buna dikkat edilmeli inan maça gitmek istiyorum fakat küfür edenlerin yüzünden rahatsız oluyorum stad bitince çocuklarla gidicem küfürden uzak bir yer bulurum herhalde
Diğer statlarda maç oynanıyor bu stad tan iki yıl sonra baslayan vodafone arena da maçlar oynanıyor bizde nerde daha önümüzdeki sezonaa
Emegi geçen herkese,özellikle Malatyalı işadamı Erdoğan Büber’e sonsuz teşekkürler… Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Çakır da kısa sürede bağlantı yolları için harekete geçecektir…
Seneye Sezona Yetişsede Olurda Bağlantı Yolları Çok Ama Çokkkk Önemli … !!!
stad inşaatı başladıgında daha YSS köprüsü piyasada yoktu Yavuz Sultan Selim inşası bitti açıldı bizim stad hala inşaat…
Futboldan anlamayan , yardimi dokunmayan , yanlizca elestiren beyler sükür edin bir stadiniz oluyor eski sahanin haline bakin yaziklar olsun siz duyarsiz sporseverlere .. Emegi gecen herkese tesekürler yapima devam ….
Uluslararası maç için uygun büyüklükte değil …kendi aramızda maç yaparız. …
kaç defa uluslar arası maç yaptın veya seyrettin ?
uluslar arası kriterler nedir ?
önce öğren sonra yorum yap Malatya sporumuz UEFA ya kalsa bu statda maçlarını rahatlıkla oynar yada Şampiyonlar ligine çıksa yine rahatlıkla bu stadda oynar sende gelip gönül rahatlığıyla seyredersin
İnönü Stadı’nda Basel ile oynadık bura mı uygun olmayacak ? Kendinizi bu kadar küçük görmeyin Avrupa’da tribünsüz stadyumlarda UEFA maçları oynanıyor…
Sen de izleme kemal kılıçdaroğlu
şimdiki statta uefa maçı oynadık.basel takımıyla.yeni stattamı oynanmayacak.cahilce konuşmayın.
Uefa maçları oynanır ancak bir avrupa şampiyonası veya dünya şampiyonasında maç verilmez…
Ali bey haklı nedemek ıstedıgını arkadaslar anlamamış! Bu stadda uefa kriterleri uygun olursa maç oynanır.. Örnegın Malatya yabancı bır takım ıle çok rahat maç yapabılır.. Ama ulusararası bir Avrupa turnuvası ve dünya sampıyonası oynanamaz. Kapasıte yetersız! Ornegın turkıye Hollanda maç yapamaz bu stadda! Avrupa sampıyonası ıcın en az 30 bın ve ustu dünya sampıyonası ıcın 50 bın ve ustu kriterleri mevcut! Antep’e, Trabzon’a, Samsun’a, dıyarbakır a eskısehıre 33 bın yapıldığında Konya ya 42 bın Bursa 45 bın yapıldığında bız bosuna demedık yüksek kapasıte yapın dıye.. Ama nerde duyan yok 25 bın ıle kandırdılar halkı:)
bu stadın kapasitesinin gerek duyulduğunda arttırıldığını biliyorum. inşallah yeterince arttırılabiliyordur.