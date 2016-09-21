“Çok Güzel Bir Stad Oluyor”

Malatya Arena Stadı’nda çalışmalar büyük ölçüde tamamlanırken, stadın çimlerinin Ekim ayı içerisinde serilmesi planlanıyor.

Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Malatya Arena Stadı’ndaki çalışmaları yerinde inceleyerek, stadın son durumu hakkında bilgiler aldı.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Biser İnşaat ve Mektek yapı inşaat ortaklığında yapılan stat, 39 milyon 944 bin TL sözleşme bedeliyle gerçekleştiriliyor. 15 Ocak 2016’da yer teslimi yapılan stadın 16 Şubat 2017’de bitirilmesi planlanıyor. 25 bin seyirci kapasiteli olan Malatya Arena Stadın fiziki gerçekleşmesinin yüzde 80’in üzerinde olduğu kaydedildi.

“BİR AN ÖNCE BİTİRİP, TESLİM EDECEĞİZ”

Malatya Arena Stadı’nın yüklenici firma sorumlusu Erdoğan Büber, Malatya Arena Stadı’nı bir an önce bitirip, teslim etmeyi amaçladıklarını ifade etti.

Yeni Malatyaspor kulüp başkanı Adil Gevrek’in stattaki bazı eksikler için kendilerini ziyaret ettiğini dile getiren Büber, bu isteklerin makul istekler olduğunu ve projede yer almadığını, başkanla birlikte işi yürüteceklerini kaydetti.

Büber, stadın ne zaman bitirileceği ile ilgili kendisine yöneltilen soruya, “Biz söz vermiyoruz. Söz, yerine getirirseniz iyi ama getirmeseniz kötü bir şey ama süresinden önce stadı bitirip, teslim etmeyi hedefliyoruz” cevabını verdi.

“BAZI KALEMLERİ CEBİMİZDEN YAPTIK”

Stadın bazı kalemlerini kendi ceplerinden yaptıklarını ifade eden Büber, “Bizim muhatap firmamız TOKİ. İhalesi sahibi TOKİ ve biz eksikleri ilettik. Projede olmayan 26-27 kalemimiz vardı. O önceliklere göre ihale artışının yüzde 10 kadarını hangilerini öncelikli olarak kullanırız diye TOKİ’deki uzman arkadaşlarla beraber tespit ettik. Öncelik verdiklerimizi yapıyoruz. Hatta öncelik verip yapamadıkları, TOKİ’nin bedelini ödeyemediği bazı kalemlerinde altyapılarını ileride bir daha kırma dökme olmasın diye kendi cebimizden yapıyoruz. Diğer eksikleri de kulüp başkanına ilettik. Özellikle canlı yayın, led pano ve locaların bölünmesini istiyorlar. Locaların bölünmesi konusu da haklı bir istek, çünkü her yerde var. Bu da projeden kaynaklı yoksa altında kasıt, hinlik aramanın mantığı yok” diye konuştu.

“STATTA BÜYÜK BİR İLERLEME VAR”

Yeni Malatyaspor kulüp başkanı Adil Gevrek ise statta büyük bir ilerleme olduğunu belirterek, yüklenici firmaya teşekkür etti.

Gevrek, yüklenici firma ve kendilerinin statta tespit ettikleri bazı eksikliklerin olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

“Bu eksikleri elbirliğiyle gidermemiz lazım. Gelir elde edebilmek ve reklam alabilmek için led panoların olması önemli. Locaların bölünmesini istiyoruz çünkü bunlar bir kulübün gelir elde edebileceği yerler. O anlamda bu eksikleri Malatya Arena Stadı’nın yüklenici firma sorumlusu Erdoğan Büber ile tespit ettik. Bunu kendilerinden liste halinde alıp, gerekli yerlere de taleplerimizi ileteceğiz. Bunları başından yapmalıyız. Yüklenici firma eksikleri tespit edip, bunları tamamlayıp bir an önce stadı teslim etmek istiyor. İnşallah stat ikinci yarıya yetişir. Çünkü statta hızlı bir çalışma var ve bir önceki geldiğim zamana göre bir hayli ilerlemiş. Ben iş bitim tarihinden önce stadın bitirilip, teslim edileceğini düşünüyorum.”

Stadın sadece bitirilip, teslim edilmesinin yetmediğine dikkat çeken Gevrek, “Stadın bağlantı yollarının da bir an önce çözülmesi lazım. Bakanımıza, valimize, milletvekillerimize, büyükşehir belediye başkanımıza büyük görev düşüyor. Bu stat, Malatya’nın en önemli yatırımlarından bir tanesi ve çok güzel bir stat oluyor. İnşallah hep birlikte sahip çıkalım bu değeri, eseri de Malatya’mıza kazandırmış olalım” dedi.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com