Muğla’nın Bodrum ilçesine gelen Ege Malatyalılar Derneği Başkanı Nüvit Ateş, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon’u ziyaret etti.

Bodrum belediye başkanı ile trafo kafede buluşan Kocadon ve Ateş bol bol sohbet ettiler. Kocadon’a kaysı hediye eden Ateş Bodrum belediye başkanıyla geçmişe dayanan bir dostlukları olduğunu belirterek, “Ege Bölgesi ile Malatya arasından çok güzel çalışmalar yaptık. Malatya’dan gelen belediye başkanlarını, bürokrasisini ve Malatya basınının başkanımız çok güzel ağırladı. Başkanımıza bu çalışmalarından dolayı başarılar diliyorum. Başkanımızla dostluğumuz uzun yıllar devam edecektir. Malatya deyince akıllara kayısı geliyor bende kendisine kaysı getirdim Malatya’dan” dedi.

Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon ise “Malatyalı kardeşime başkanıma çok teşekkür ediyorum. Göreve geldiğim günden berri çok güzel etkinlikler yapıyoruz. Özelikle bu yoğun günlerde dostlarımıza ihtiyacımız var geldiği için teşekkür ederim” dedi