İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, “Üniversite olarak çok huzurlu bir üniversiteyiz. Çok güvenli bir şehiriz” dedi.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetler Büro Amirliği tarafından hayata geçirilen “Ele Ele Güvenliği Geleceğe” projesi kapsamında açılan stantları ziyaret etti.

Bilgeler Yolu üzerinde kurulan stantlarda terör örgütlerinin gençlerin içinde bulundukları durumları istismar edebileceklerine dikkat çeken polisler, öğrencilere broşürler dağıtarak, teröre karşı bilinçli olmaları ve terör örgütlerinin kurdukları çeşitli aldatıcı tuzaklara düşmemelerini istedi.

Ziyarette Rektör Kızılay, yaptığı açıklamada Malatya’nın çok huzurlu bir şehir olduğunu belirterek, “Türkiye’nin en huzurlu üniversitelerinden birisiyiz. Bunu hem şehrimize, üniversitemize, öğrencilerimize ve şehrimizin güzel insanlarına borçluyuz hem de bu tarz faaliyetlere borçluyuz. Yani bilgilendirme ve önleme faaliyetleri üniversitemizde ve şehrimizde güvenlik bakımından yapılan görünür görünmez her türlü çalışmaya borçluyuz. Bu çalışmada onun bir parçası” şeklinde konuştu.

Terörle Mücadele Şubesi Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetler Büro Amirliği ekiplerinin eğitim ve öğretim yılının başladığı haftada yeni gelen öğrencilere hem bilgilendirmede bulunduklarını hem de tanışma fırsatı bulduklarına dikkat çeken Rektör Kızılay, şunları kaydetti:

“Çok güzel bir çalışma içerisindeler. Ben onların çalışmalarını, faaliyetlerini çok faydalı buluyorum. Yeni öğrencilerimiz kendilerini huzurda, güvende hissediyorlar. Tanıştıkları zaman, ihtiyaç duydukları zaman ne yapabilecekler, nereye başvurabilecekler o konuyla da kendilerini güvende hissediyorlar. Biz tabi öğrencilerimizin huzur içerisinde eğitim ve öğretimini yapmasını ama bu eğitimini yaparken de her türlü sosyal faaliyetlere katılmalarını istiyoruz. Üniversitemizin öğrencilerinin çok yönlü olmasını istiyoruz. Fikirler bakımından da görüşler bakımından da özgürce fikirlerini ifade etmelerini istiyoruz. Ama bunu yapabilmesi için öğrencilerimizin, hocalarımızın, üniversitemizin bir bütün olarak özgür eğitim öğretim, sosyal faaliyet bakımından da her türlü faaliyeti yapabilmek için huzurlu bir üniversite olmamız gerekir. Güvenli bir üniversite olmamız lazım. Huzurlu bir şehir olmamız lazım. Güvenli bir şehir olmamız lazım. Üniversite olarak çok huzurlu bir üniversiteyiz. Çok güvenli bir şehiriz. Bu çalışmaların çok sağlam bir şekilde yürümesi bunu sağlıyor. Onun için ben buradaki çalışmayı yapan çok değerli arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum, başarılar diliyorum.”

Rektör Kızılay, 2017-2018 eğitim ve öğretim yılının huzurlu ve başarılı bir yıl olması temennisinde bulunarak, “Bunun için de üniversite olarak her türlü çalışmayı, faaliyeti, gayreti gösteriyoruz. Üniversitemize yeni gelen öğrencilerimize ‘hoş geldiniz’ diyorum, başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Ziyarette Rektör Kızılay’a, Rektör Danışmanı Doç. Dr. İlhan Erdem ile İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Önal eşlik etti.

iha