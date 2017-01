“Çok İyi Bir Çalışma Sistemimiz Var”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, son dönemlerdeki yatırım ve projelerle geleceğe daha umutlu bakan Yeşilyurt İlçesinde 2016 yılında gerçekleşen hizmetler ile yatırımların yanı sıra 2017 Yılı projeleri, planlaması devam eden yatırımları düzenlediği basın toplantısında ulusal ve yerel medya mensuplarıyla paylaştı.

TOPLANTIYI 2 ULUSAL, 3 YEREL TELEVİZYON KURULUŞU CANLI YAYINLADI

Belediye Başkan Yardımcıları, Şirket Genel Müdürleri, Yeşilyurt Kent Konseyi Genel Sekreteri, Belediye Birim Müdürleri ile ulusal ve yerel medya kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı toplantı

“BİRLİK VE BERABERLİK RUHUYLA ÜLKEMİZE SAHİP ÇIKACAĞIZ “

Değerlendirme toplantısına Bitlis’teki terör örgütlerine yönelik operasyonda şehit olan iki askerimiz için başsağlığı mesajını ileterek başlayan Belediye Başkanı Polat, “ Bitlis’ten gelen acı haberle hepimiz derinden sarsıldık. Vatan ve bayrak aşkıyla kahramanca görevlerini yaparken bu toprakların özgürlüğü için şehit düşen iki askerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Ülkemiz terör örgütlerine yönelik büyük bir temizleme operasyonu başlattı. Allah’ın izniyle bu zorlu günler geride kalacak, kazanan yine bu toprakların asıl sahipleri olan azizi milletimiz olacaktır. Anadolu toprakları geçmişte olduğu bugünde hain ve alçakça saldırılarla karşı karşıyadır. Aynı merkezden yönetilip aynı emir komuta zinciri içerisinde adeta vardiya sistemiyle saldırılarda bulunan tüm terör örgütlerine karşı millet olarak azimli ve kararlı bir şekilde mücadelemize devam edeceğiz. Yeter ki bizler birlik ve beraberlik ruhumuzu kaybetmeyelim. Bizler bir olduğumuz, beraber ve diri olduğumuz müddetçe geçmişte olduğu gibi bugünde terör örgütlerini el birliği ile ber taraf edeceğiz. 15 Temmuz Darbe girişiminde nasıl millet olarak tek yürek, tek yumruk olduysak aynı dayanışma ruhuyla ülkemize sahip çıkmaya devam edeceğiz. Albayrağımızın rengi şehitlerimizin kanıdır. Türk bayrağımız ilelebet bu topraklar üzerinde, göklerde dalgalanmaya devam edecek. Cenab-ı Allah güvenlik güçlerimize, milletimize güç ve kuvvet nasip etsin “ dedi.

Yeşilyurt Belediyesinin hizmetlerini yer aldığı sinevizyon gösteriminden sonra Belediye Başkanı Polat, Fen İşleri, Park ve Bahçeler, Kültür ve Sosyal İşler, Sosyal Yardımlaşma, Çevre Koruma ve Kontrol, Zabıta, Ruhsat, Kentsel Dönüşüm ve Veteriner İşler Müdürlüğü uhdesindeki hizmetlerin yanısıra diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği halinde gerçekleşen projeler hakkında kapsamlı bilgilendirmede bulundu.

“VİZYONEL VE KALICI PROJELERLE YEŞİLYURT İLÇESİNE HİZMET EDİYORUZ”

Son dönemlerde uygulanan vizyonel projelerle geleceğe artık daha umutlu bakan Yeşilyurt İlçesine hizmet etmenin gururunu yaşadıklarını belirten Başkan Polat, “Göreve geldiğimiz günden itibaren şeffaf, katılımcı, çözüm odaklı, tüm kesimlerin görüşlerini alarak, Malatya ve Yeşilyurt ilçemize hizmet etmeye çaba sarf ediyoruz. Amacımız vizyon projelerle donatılmış, yaşam standardı yüksek, her yönüyle modern Yeşilyurt’u gelecek nesillere bırakmaktır” şeklinde konuştu.

2016 yılında 130 milyon 460 Bin TL bütçe kullandıklarını, 2017 yılı bütçesini de 143 milyon 600 Bin TL olarak belirlediklerini ifade eden Başkan Polat, “Hizmetlerimizin kalıcı ve sürekli olması için kaliteden ödün vermedik. Değişim ve dönüşüm hizmetleriyle farklı bir kimliğe bürünen güzel ilçemize hizmet etmenin onuru ve gururunu yaşıyoruz. Araç filomuzdaki 240’a yakın iş makinaları aracılığıyla ilçemizin en ücra yerine kadar hizmetlerimizi götürdük, dokunmadığımız hiç bir yer kalmadı. Din, dil, ırk gözetmeksizin tüm halkımıza gönül rahatlığıyla ulaşarak, sorunlarını hızlı bir çalışma anlayışıyla çözmeye gayret ediyoruz. Bütün vatandaşlarımıza eşit mesafede yaklaşarak, hizmetleri eşit düzeyde götürdük, götürmeye devam edeceğiz” dedi.

“YEŞİLYURT BELEDİYESİNDE ÇOK İYİ BİR ÇALIŞMA SİSTEMİMİZ VAR”

Yeşilyurt Belediyesinin hizmet felsefesi üzerine kısa bilgiler veren Başkan Polat, hizmetlerin temelinde elif ve vav anlayışının hakim kılındığını vurguladı. Yeşilyurt Belediyesinde çok iyi senkronize olmuş, birbirini tamamlayan çok iyi bir çalışma sisteminin olduğuna dikkat çeken Başkan Polat, “Belediye olarak sloganımız elif gibi dosdoğru ama milletimize karşıda vav gibi mütevazi olma gerçeği yatmaktadır. İnşallah bunu hak eden bir kurum ve bunu hak edenlerden oluruz. Temelli Kız Kursu önüne hizmetlerimizin temel mantığını oluşturan ‘ Elif-Vav” kaidesini yerleştirdik” dedi. sözlerine

“MODERN PARK ALANLARIYLA İLÇEMİZİ GÜZELLEŞTİRİYORUZ”

“Büyüyen Sevdamız Yeşilyurt” sloganına uygun hedefleri teker teker hayata geçirdiklerini, modern yaşam alanları sayesinde Yeşilyurt İlçesinin geleceğe artık daha umutla baktığından bahseden Başkan Polat, “Doğa ile tarihin bir arada yaşandığı, eşsiz güzellikleri içinde barındıran Yeşilyurt İlçesine yakışan seviyede yaşam alanları kazandırmak amacıyla bugüne kadar 69 parkımızı hizmete açtık. Yenilikçi, modern ve güçlü tasarımlarıyla öne çıkan yeni yaşam alanlarından 7’den 70’e her yaş grubundaki vatandaşlarımızın faydalanmasına önem veriyoruz. Farklılık oluşturacak, dikkat çekici ve ilçemizin sosyal yaşam seviyesini yükseltecek projelerimizi halkımızla buluşturmanın gururunu yaşıyoruz. Yeşilyurt’un geleceğine kalıcı eserler bırakmak için çaba sarf ediyoruz.” dedi.

“YEŞİLYURT KABUĞUNA SIĞMIYOR, BÜYÜYOR, GELİŞİYOR, GELECEĞE UMUTLA BAKIYOR”

Yeşilyurt İlçesini farklı yatırımlarla bölge turizmine katkı sunacak düzeye ulaştırmayı amaçladıklarını ifade eden Başkan Polat, Yeşilyurt’un kalıcı ve nitelikli hizmetlerle artık kabuğuna sığmayan bir yapıya büründüğüne dikkat çektiği konuşmasında şunları söyledi; “Beylerderesi mevkiinde 1.327.183 metrekarelik alana Gümrük ve Ticaret Bakanımız Bülent Tüfenkçi’nin destekleriyle Malatya Büyükşehir Belediyemiz ve Orman ve Su İşleri Bakanlığımızla birlikte Şehir Parkı yapacağız. Parkımız her yönüyle kentimiz ve bölgemizin hayat standardının gelişmesine ciddi katkı sağlayacak. Fahri Kayahan Bulvarı ile Tecde yolu arasında “Yeşil Hilal” Projesi kapsamında 90 bin metrekare alanda 21 parktan yedisi tamamlandı, diğer parklarımız ise en kısa sürede hizmete sunacağız. 6 Milyon TL. bütçeyle yapımına başladığımız Yeşilyurt Kent Park projemizin dışında Gedik Bölgesinde devam eden Eski Cezaevinin Kültür Evine dönüştürülmesi ve Seyir Kulesi projelerimizde hem kentimizin hem de ilçemizin geleceğine yapılacak ciddi yatırımlardır. Birbirini bütünleştirecek şekilde tasarımı yapılan her üç projemiz tamamlanıp hizmete girdiği anda kentimiz ve ilçemizdeki nitelikli yaşam anlayışına artı değerler kazandırmış olacağız.4.3 km uzunluğundaki Bostanbaşı Kanal Projemizin bu yıl ikinci etabını tamamlayacağız. Özalper Mahallemizdeki bir yolu trafiğe kapatarak ‘Çocuk Sokağı’ olarak çocuklarımızın hizmetine sunduk, bu projemizi yaygınlaştıracağız. Recai Kutan Parkı ve Sosyal Tesisleri, Sevgi Parkı, Pötüncek Parkı, Engelsiz Park başta olmak üzere diğer sosyal yaşam alanlarıyla ilgili titiz bir çalışma yürütüyoruz.” dedi.

İlçede ağaçlandırma çalışmalarına ayrı bir hassasiyet gösterdiklerini sözlerine ekleyen Polat, “ Yeşilyurt İlçemizi daha yeşil ve daha huzurlu bir kimliğe büründürmek için ağaçlandırma çalışmalarına devam ediyoruz. Orman Haftası etkinliklerinde 18 bin adet fidan dağıtımı yaptık. Tepeköy’de kurduğumuz Fidanlık Alanında kışlık ve yazlık fidanların korunmasını sağladık ve ve dikime hazır hale getirdik.Süs bitkisi, çalı ve ağaç cinsi olmak üzere farklı türlerden fidanlarımızı uygun görülen yerlere dikimini gerçekleştiriyoruz. Dikey bahçe uygulamasına geçtik, Çırmıktı’nın girişindeki yol güzergâhında başlatılan çalışmayla duvarlar çiçeklerle süslenerek “dikey bahçe” görünümüne kavuşturuldu. Proje ilçenin farklı bölgelerinde uygulanacak” dedi.

“15 TEMMUZ KAİDESİ HİZMETE GİRDİ “

Polat, Fahri Kayahan Bulvarındaki başlangıç noktasında yapımı tamamlanan park alanın ön kısmına 15 Temmuz Milli İrade Anıtının hizmete girdiğini, darbe teşebbüsü sırasında şehit düşen aziz kahramanlarımızı unutturmamak ve gelecek nesillere aktarmak adına isimleri kaidenin üstüne yazıldığını sözlerine ekledi.

15 TEMMUZ KİTAPÇIĞI VE 2017 YILI DUVAR TAKVİMİ ÜCRETSİZ DAĞITILDI

Başkan Polat, “Milletimiz “15 Temmuz Kalkışması”nı emsalsiz bir direniş ve mücadeleyle püskürtmüştür. Şanlı tarihimize yakışır bir mücadele veren Milletimizin, 15 Temmuz direnişi de altın harflerle yazılacaktır. 15 Temmuz Cuma gününden itibaren tüm dünyaya örnek olacak “Milli İrade” nöbetlerinde Ülkemizde ve ilimizde yaşanan tarihi anların, olayların ve fotoğrafların bulunduğu kaynak niteliğindeki 15 Temmuz kitapçığını hemşerilerimize ulaştırarak milletimizin direniş mücadelesini tarihe not düşmek istedik. 15 Temmuz Kitapçığının yanısıra 15 Temmuz’da yaşananların yer aldığı 2017 Yılı Duvar Takviminin dağıtımıda ücretsiz yapıldı.15 Temmuz şehitlerimizi bir kez daha saygı ve minnetle anıyoruz.” şeklinde konuştu.

“ÇEVRE VE SAĞLIK PROJELERİNE AYRI BİR HASSASİYET GÖSTERİYORUZ”

Çer-Çöp projesi kapsamında 41 farklı noktada hizmet veren Geri Dönüşüm Evleri aracılığıyla kullanılmayan eşyaların çöp olmaktan kurtarıldığını ifade eden Polat, “ Bugüne kadar 973 kg atık pil, 34.613 adet kitap, 499.416 adet kıyafet, 19.564 adet ayakkabı, 16.803 adet oyuncak, 97.964 kg ambalaj atığı toplandı. İŞGEM aracılığıyla kurulan atölyemizde toplanan malzemelerin onarımı ve tadilatı yapılarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaktadır. Proje sayesinde 32.000 adet ağaç korunurken, 17.000 konutun 1 yıllık elektrik enerjisi tasarruf edilmiş oldu.2 adet Mobil Geri Dönüşüm Aracıyla okullarda eğitim gezileri düzenliyoruz. “Çer-Çöp Atık Geri Kazanım Projesi” kapsamında çevreye duyarlı bilinçli bir nesil yetiştirme amacıyla 29.273 öğrenciye eğitim verdik. Proje aracılığıyla 4 bin 500 ton geri dönüşüm malzemesi tekrardan kazandırıldı. ‘Sağlıklı Yaşam ve Obezite ile Mücadele” Projesi kapsamında 30 bin kişinin sağlık taraması yapılarak, vücut kitle endeksi belirlendi. Yapılan bu ölçümlerle ilçenin fiziksel aktivite bilgileri ve obezite haritası çıkarılacak. Elde edilen bilgiler Yeşilyurt için sportif ve sağlıklı yaşam ile ilgili yatırımlarda belirleyici olacak. Ekmek israfına dikkat çekmek amacıyla başlattığımız ‘Sofrada Sıfır Artık’ Projemiz ile 30 okulda eğitim çalışması düzenledik. İsrafsız bir hayat hedefimiz olmalı” şeklinde konuştu.

“ULAŞIM AĞININ KALİTELİ OLMASI ADINA KALICI ÇALIŞMALAR YAPIYORUZ”

“Yollarımız ne kadar kaliteli ve düzgün olursa kent yaşamının kalitesi de o kadar güzel olur” diyen Başkan Polat, “Yolların güzel ve kaliteli olmasına önem veriyoruz. Yol medeniyetlerin başlangıcıdır, kent yaşamını direk etkileyen ulaşım sıkıntısını çözen şehirlerin ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda ne kadar ileriye gittiğini görüyoruz. Yeşilyurt İlçesindeki ulaşım sıkıntısını çözüp, yollarımızı kaliteli ve nitelikli bir seviyeye ulaştırmak için gayret ediyoruz. Stratejik planlamalarımız kapsamında 82 mahalleye yönelik gerçekleşen yol yapımlarında toplam 183 bin 203 ton sıcak asfalt dökümünü başarıyla gerçekleştirdi. Her yıl 10 km imar yolu açma hedefimizin üzerine çıktık. Bugüne kadar 37 km. yeni imar yolu açılırken, park ve yol yapım işlerine engel teşkil eden 130 metruk evin yıkımını yaptık.Metruk ev yıkımları sırasında ağaç ve enkaz bedellerini ödedik. Sathi Kaplama işi kendi ekibimizlerimizden tarafından yapılıyor, bugüne kadar 128 km’lik yolumuzu sathi kaplamayla nitelikli hale getirdik. Bunun yanısıra perde duvar, kilit taşı, kaldırım yenileme, taş duvar ve doğal taş uygulamalarıyla mahalle, cadde ve sokakların genel görüntüsüne farklılık getirdik“dedi.

“MUHTAR EVLERİ, GENÇLİK MERKEZLERİ, YEŞİL KONAKLAR İLÇENİN ÇEHRESİNİ DEĞİŞTİRDİ”

İlçe sakinlerinin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde projelendirilen kaliteli mekânların sayısını artırdıklarını ifade eden Başkan Polat, “Hemşerilerimizin hizmet aldığı tüm mekanların iç ve dış mimari yapısına ayrı bir önem gösterdik. Hizmet Binalarımızın estetik ve farklı mimari yapısı, kent sakinlerinin güzelliklerle dolu insani yapısıyla bütünleşince hizmetlerimizin seviyesi de yükseliyor. Binaların kalitesini çevre ve insan güzelliğiyle bütünleştirmeye özen gösteriyoruz. Binalarımızın kültürel medeniyetimizi yansıtan bir anlayışta olmasına özen gösteriyoruz. Milletimizle aramızda köprü vaziyeti gören mahalle muhtarlarımız artık modern mekanlarda halkımıza kaliteli hizmetler sunuyor. Seçuklu mimarisini örnek alarak tasarımı yapılan toplam 11 adet Muhtar Evimizi teslim ettik. 2016 yılında yapımını tamamlayarak hizmete sunduğumuz Yeşilyurt Kent Konseyi, Medeniyet ve Sanat Araştırmaları Merkezi, Esma Biltaci Kültür ve Sanat Merkezi, Şehit Ömer Halisdemir Hizmet Binalarında ise kültür, sanat, sosyal ve sportif alanlarda hizmetler veriliyor. Kapanan belde binalarının dönüşümü neticesinde ‘ Yeşil Konak ‘ projesiyle modern bir anlayışla kapılarını yeniden hemşerilerimize açan Hizmet Binalarımızda ise ağırlıkla eğitim ve sanatsal hizmetler sunuyoruz. Özalper Mahallesinde yapımı tamamladığımız Fethi Gemuhluoğlu Bilgi Evimiz yakın bir zamanda kapılarını kitapseverlere açacak. Kaynarca Mahallesinde hayırsever bir işadamının arsa ve yapım masraflarını üstlendiği, projesini bizim yaptığımız Gençlik Merkezimiz bu ayın sonunda hizmet vermeye başlayacak. İnşaatı devam eden Gedik Gençlik Merkezi ise yaz döneminde faaliyetlerine başlayacak. Okul öncesi ve okul çağı çocuklarının trafik kurallarını öğrenmeleri ve alışkanlık kazanmalarını sağlamak amacıyla hizmete sunduğumuz Çocuk Trafik Eğitim Parkımızda 5 bine yakın öğrencimize trafik eğitimi vereceğiz. Emekli vatandaşlarımızın sohbet edip sosyalleşmesine imkan tanımak adına Yakınca Mahallesinde yapımı tamamlanan Güngörmüşler Konağını da hizmete sunduk. Farklı alanlarda bulunan 61 adet trafo binasını “Yeşilyurt Konakları” görünümüne kavuşturduk. TOKİ bölgemizde üç adet market projemiz tamamlandı. 60 M2 alana yerleştirilebilen bu marketler parkların içerisinde halkımızın hizmetinde olacak.”dedi.

“ YEŞİLYURT SEMPOZYUM, PANEL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLERİN MERKEZİ OLDU “

Malatya’daki tüm kurumlarla ortaklaşa bir çok faaliyette bulunduklarını ifade eden Polat, “Kaymakamlık, Kamu Kurum ve Kuruluşları başta olmak üzere Sivil Toplum Kuruluşları ile çok iyi bir diyaloga ve iletişime sahibiz. Hep birlikte çalışıp, ortak projeler üretiyoruz. Belediye olarak tabiî ki çok farklı bir yapımız var, halkın oylarıyla seçilmiş bir kurumu yönettiğimiz için sorumluluğumuz daha ağır. Kendi alanımızda olsa da olmasa da halkımızın sorunlarıyla sürekli ilgilenmek durumundayız. Rutin belediye hizmetlerinden ödün verme şansımız asla yok, en güzelini yapıyoruz ama sosyal, kültürel ve eğitim hizmetlerinda fark oluşturmak durumundayız.Gelecek nesillere hizmet etmiyorsak yaptığımız işin anlamı kalmaz. Ünlü düşünür Farabi “El Medinetü’l Fazıla”yı yani İdeal Devleti “Fiziki olarak kendi yapılanmasını tamamlamış şehir sakinlerinin erdemli olduğu şehirler” olarak tarif eder. Bizler fiziki olarak şehrimize ve ilçemize en iyi hizmetleri verme gayretindeyken çocuklarımızın, gençlerimizin ve büyüklerimizin eğitimine, kültürel ve sanatsal faaliyetlerde daha fazla yer almalarına öncülük etmeye gayret ediyoruz. Şehir, şehir nesliyle gelişimini tamamlaması lazım, şehir büyürken sakinlerinin de sosyal, kültürel ve zihinsel olarak o ortamı teneffüs etmesi gerekmektedir. Şehir sakinlerinin bu gelişimi şehrin erdemli ve faziletli olmasını sağlayacaktır. Sosyal belediyeciliğe her zaman farklı yaklaşan, bu tip faaliyetleri sürekli destekleyen bir anlayışla hizmetlerimizi ara vermeden sürdüreceğiz. Güzel bir gelecek için çocuklarımıza, gençlerimize yatırım yapmaya önem veren bir anlayışıyla çalışıyoruz. Her sene daha da büyüyen Yeşilyurt Kitap Yurdu projesiyle bugüne kadar 90’a yakın yazarımızı öğrencilerimizle buluşturduk, yazarlarımızın kitaplarını dağıttık. Düzenlediğimiz yarışmalarda dereceye giren öğrencilerimizi Kudüs ziyaretiyle ödüllendirdik. Edebiyat dünyamızın önemli isimlerinden Sezai Karakoç’un tüm yönleriyle anlatıldığı‘ Diriliş Dünya Görüşü: Sezai Karakoç ‘ sempozyum düzenledik. Yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelerden gelen bilim adamları , bürokrat ve siyasetçilerin katılımıyla “Uluslar arası Şehir ve Medeniyet” Sempozyumu düzenledik. İlçemizin bir nevi swot analizini yapmak adına Yeşilyurt Kent Çalıştayını organize ettik. İlçemiz çok yoğun göç almaktadır, bu konuyu enine boyuna ele alan bir çalıştay düzenlemeyi planlıyoruz. İnönü Üniversitesi ve farklı üniversitelerden akademisyenlerin destekleriyle Medeniyet ve Sanat Araştırmaları Merkezimizde lisans ve lisan üstü eğitim gören öğrencilerimize ek dersler veriyoruz. ‘ Gelecek Hepimizin’ projesiyle okullarımızı ziyaret ederek öğrencilerimizin eğitim ve gelecek hayatlarına katkı sağlayacak öneri ve düşüncelerimizi paylaşıyoruz. Yeşilyurt bir nevi sempozyumlar, kongreler, paneller ve çalıştayların merkezi haline geldi. Medeniyetimizin özünü anlatan, kadim değerlerimizi bize hatırlatan sanatsal faaliyetlere her zaman destek olduk. Kendi bünyemizde kurduğumuz tiyatro grubumuz toplumsal mesajları içeren faydalı oyunlar sergiliyorlar. “ dedi.

“MODERN HİZMET BİNALARI KALİTELİ HİZMET DEMEKTİR”

Belediye hizmetlerinin halka hızlı ve kaliteli şekilde ulaşmasına imkan tanımak adına belediye birimlerini daha modern binalara taşıdıklarının altını çizen Polat, “ Temizlik İşler Müdürlüğümüze yeni bina tahsis ettik. Fen İşleri Koordinasyon Merkezimizi en kısa sürede hizmete açacağız. Mollakasım Mahallemizdeki Aş Evi Hizmet Binamız faaliyete geçti. Belediye Birimlerimizin kaliteli ve modern binalara taşınmasıyla hizmet kalitesi yükselecek. İlçemizin tüm bölgelerinde yoğun bir şekilde çalışan personellerin çalışma şartlarını daha iyi düzeye getirmeye devam edeceğiz” dedi.

“TEMİZ VE HUZURLU BİR YEŞİLYURT İÇİN ÇABA SARFEDİYORUZ”

“Temiz Çevre, Sağlıklı Toplum sloganıyla ilçenin tüm bölgelerindeki cadde,sokak ve mahallelerin temizliği ve çöp toplama faaliyetlerine 342 personel ve iş makinalarıyla devam ettiklerini söyleyen Başkan Polat, “Yaşadığımız bu şehir eğer güzel ve temiz olmazsa yolların, kaldırımların, binaların hiçbir kıymeti olmaz. Önceliğimiz her zaman temiz bir yaşam ve hayat olmuştur. Bizim hedefimiz tertemiz bir Yeşilyurt’tur. Bugüne kadar 301 adet konteynırı yeraltına, 201 adet konteynırı yerüstüne yerleştirdik. Cadde ve sokaklarda bulunan çöp konteynırlarını kent estetiğine yakışan bir görüntüye ulaştırmak için kafes uygulaması başlattık “dedi.

“ HEMŞERİLERİMİZİN HER TÜRLÜ ŞART VE DURUMDA YANLARINDAYIZ”

Yeşilyurt Belediyesinin sosyal sorumluluk projelerinden bahseden Polat, “Halka hizmeti,Hakk’a hizmet’ anlayışı çerçevesinde yardıma muhtaç olanlara yardım elimizi uzatıyoruz. Dil, din, ırk, cinsiyet ayrımı gözetmeksizin ihtiyaç sahibi herkese imkânlarımız ölçüsünde yardım etmeye çalışıyoruz. Belediyecilik dua alma yeridir. Hizmetlerimiz karşılığında hemşerilerimizin dua etmesi millete hizmet yolunda bize güç veriyor. ‘ Ekmek Kart’ uygulamasıyla bugüne kadar toplam 2 bin 141 ailemize 1 milyon 706 bin 126 adet ekmek yardımı yaptık.47 fırında devam eden ‘Emanet Ekmek’ Projemiz ile 213 bin 282 adet ekmek ihtiyaç sahibi kardeşlerimize bağışlandı. ‘ Hayır Çarşı’ projemiz ile de 4 bin 556 aileye 86 bin 462 adet kıyafet yardımı yaptık. ‘Keşke’ Projemiz aracılığıyla bugüne kadar toplam 486 yetim ve öksüz çocuğumuzun bize ilettiği isteklerini, hayallerini sürpriz ziyaretlerle gerçeğe dönüştürdük. ‘ Hayat Seninle Güzel’ Projemizde ise bugüne kadar 5 bin 950 ailemizi ziyaret ederek hediye seti takdim ettik. “Baştacı” Projesiyle 44 vatandaşımıza evde bakım hizmeti veriyoruz. Yeni Devlet Hastanesi önünde hizmet veren İkram Çeşmemizde iki yıl boyunca 285 bin kase sıcak çorba ikramında bulunduk. Görme Engelli Spor Kulübümüz ile Otizm Derneğine iki adet bina tahsisi yaptık. Düzenlediğimiz etkinliklerde 45 adet manuel ve akülü araç ile 6 adet işitme cihazı, 1 adet protez kol engelli kardeşlerimize hediye ettik.’ Yeşilyurt Gurbet Değil’ projesiyle ilçemize yeni taşınan 500’ün üzerinde ailemize hoş geldiniz ziyaretleri gerçekleştirdik.’ Bir Yastıkta Kocasın’ projesiyle 1.562 çiftimizin nikah akdini gerçekleştirdik.Ramazan Ayında meydan iftarları, Muharrem Ayında iftar davetleri ve aşure ikramlarıyla halkımızla aynı sofrada buluşmaya önem veriyoruz. Devletimizin bize sunduğu imkanları vatandaş ayrımı yapmadan herkese eşit seviyede ulaştırdık.” şeklinde konuştu.

“İŞGEM VE YEŞİL YURT İNŞAAT İLÇEMİZİN GELİŞİMİNE KATKI SUNUYOR”

Yeşilyurt Belediyesinin iştiraklerinden İŞGEM ve Yeşil Yurt İnşaat’ın faaliyetleri hakkında bilgiler aktaran Başkan Polat, “İŞGEM, Yeşilyurt Belediyesinin organizasyonları başta olmak üzere ilçeye kazandırılan yeni yaşam alanları, yol ve kaldırım çalışmalarına büyük destek veriyor. Yenileme çalışmalarından sonra farklı konseptiyle kapılarını vatandaşlara yeniden açan Beylerderesi Şelale Restaurant, Ahmet Atılgan Parkı ve Şehit Ramazan Sarıkaya Parkı içindeki Sema Cafe-Restaurantın işletmeciliğini yapıyor. İlçemizdeki sosyal tesislerimiz markalaşma yolunda hızla ilerliyor, halkımıza kaliteli hizmetler sunuyoruz. Yeşil Yurt İnşaat ise Yeşil İnci ve Yeşilköy projeleri ile inşaat sektöründe faaliyetlerde bulunurken, Yeşilyurt İlçesindeki temizlik işlerinin ana yükleyicisidir. Bünyesinde bir adet yemek fabrikasını da bulunduran şirketimiz son olarak da Asfalt Üretim Plenti Tesisini bünyesine kattı. Yeşil Yurt İnşaat, enerji sektöründeki faaliyetleri kapsamında ön yeterlilik sürecini tamamladığı Güneş Enerji Sistemleri (GES) projesine başladı” diye konuştu.

“İLÇEMİZ SPORTİF FAALİYETLER VE TESİSLEŞMEDE CİDDİ BİR YAPILANMA İÇERİSİNDE”

Yeşilyurt Belediyesi himayesinde sportif faaliyetlerde bulunan Malatya Yeşilyurt Belediyespor ve diğer spor yapılanmasıyla ilgili kısa bilgiler aktaran Başkan Polat, “ Sporun insan ve toplum kültüründe ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Sportif faaliyetler özellikle gençlerin kişisel gelişimlerinde büyük faydalar sağlamaktadır. Malatya ve ilçemizin sportif yaşamına katkı sunmak adına belediyemizin destekleriyle faaliyetlerine devam eden Yeşilyurt Belediyespor Kulübümüz geride bıraktığımız dönemde başarılı bir süreçten geçmiştir. Bölgesel Amatör Ligde mücadele eden futbol takımımızın bu seneki hedefi 3.Lige çıkmaktır. Hep birlikte el ele vererek takımımızı şampiyon yapacağız. TFF.1.Ligde mücadele eden hepimizin ortak değeri Evkur Yeni Malatyaspor’un şampiyonluğunu canı gönülden istiyoruz, Yeşilyurt Belediyespor’da 3.Lige çıkarsa bir nevi Evkur Yeni Malatyaspor’un alt yapısı olarak şehrimize hizmet edecek. Kulüp bünyesinde mücadele eden tüm sporcularımızın disiplinli, çalışkan, sporun birleştirici ruhuna uygun faaliyetlerde bulunmalarına özen gösteriyoruz. Amatör futbol liglerde yer alan alt yapı takımlarımızın hem oyuncu profili hemde saha sonuçları gayet güzel. En son U-19 takımımız bulunduğu grupta şampiyon oldu. Yakınkent’te 20 dönümlük arazi üzerine modern ve çok amaçlı spor tesisi için çalışmalarımız sürüyor. Basketbol, voleybol, tekvando, güreş,masa tenisi, vücut geliştirme, okçuluk ve satranç branşında her sene daha iyi noktaya geliyoruz. Yaz okulları kapsamında yetenekli sporcuları bünyemize katıyoruz.Ulusal Satranç Şenliğimizin geçen yıl ikincisi düzenledik. ‘Bir Gülücük Yeter’ projemiz kapsamında ilkokul birinci sınıflara bu yıl 7 bin adet satranç takımı hediye edeceğiz. Sarıkamış şehitlerimizi anmak adına Kubbe Dağı ve Bürücek Zirvesine bisiklet turları düzenledik.Bu sene ilkini düzenlediğimiz Ulusal MTP CUP Dağ bisiklet yarışması gayet başarılı geçti. Beylerderemiz dağ bisikleti açısından uygun alanlara sahip, bu yarışmaları uluslar arası boyutlarda yapmak adına ciddi hazırlık içerisindeyiz. ” şeklinde konuştu

POLAT, 2017 YILI PROJELERİYLE İLGİLİ BİLGİLER VERDİ

2017 yılı projeleri hakkında kısa bilgiler aktaran Başkan Polat, “Geleceğe umutlu bakmak istiyorsak çok çalışmalıyız bunun farkındayız. İlçemizi geleceğe taşıyacak, farklılık oluşturacak, gelecek nesillere hitap edecek projelerimizi hayata geçirmek adına mesai merhumu tanımadan çalışacağız. Vatandaşlara daha kaliteli ve modern şartlarda hizmet sunmak adına tüm birimlerin içinde olacağı modern bir hizmet binasının yanı sıra Meydan Düzenlemeleri, Emanet Çarşısı ve Doğal Ürünler Pazarı, Taksi Durağı, Semt Pazarı, Şadırvan, Kongre ve Kültür Merkezi ve Spor Merkezleri projelerimizden bazılarıdır. İlçemizin hem bugününe hem de yarınlarına hizmet edecek bu projelerimizi uygulamak için yoğun bir tempoyla çalışacağız” dedi.

Gazetecilerin hem gündeme ilişkin hemde belediyenin projelerine yönelik yönelttikleri tüm sorulara içtenlikle yanıt veren Başkan Polat, “ Değerlendirme toplantımızı canlı yayınla hemşerilerimize ulaştıran Vuslat Tv, Ertv, Tv Malatya, Güneş Tv ve Ufuk Tv Yönetim Kurulu Başkanlarına, Genel Yayın Yönetmenlerine, teknik personellerine, bizi izleyen tüm hemşerilerimize, basın toplantımıza katılan yerel ve ulusal medya kuruluşlarının değerli temsilcilerine çok teşekkür ediyorum “ diye konuştu.

Belediye Başkanı Polat, toplantının bitiminde basın mensuplarıyla günün anısına toplu fotoğraf çektirdi.

Basın toplantısına katılan medya mensuplarına Yeşilyurt Belediyesi tarafından basımı yapılarak dağıtılan 15 Temmuz kitapçığı ile 15 Temmuz 2017 Yılı Duvar Takvimi hediye edildi.

