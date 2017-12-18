“Çok İyi Mücadele Ettik”

Evkur Yeni Malatyaspor’un Nijeryalı orta saha oyuncusu Okechukwu Godson Azubuike, Galatasaray karşısında aldıkları 3 puan için çok mutlu olduklarını söyledi.

Azubuike, Malatya’ya lider olarak gelen Galatasaray karşısında iyi mücadele ettiklerini ve haklı bir galibiyet aldıklarını belirterek, “Lider olarak Galatasaray’a karşı aldığımız galibiyetten dolayı mutluyuz. Bu galibiyet için Tanrıya şükürler olsun. Maçın başından sonuna kadar muhteşem destek veren taraftarlarımıza, Derebeyleri’ne teşekkür ediyoruz” dedi.

Takımda herkesin iyi bir mücadele ortaya koyduğunu ifade eden Nijeryalı orta saha oyuncusu, önemli bir galibiyet aldıklarını belirtti.

Yeni Malatya Gazetesi