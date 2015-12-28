Eski Şire Pazarı esnafı, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı ziyaret etti. Su baskını mağduru esnaflar, sorunlara karşı gösterilen duyarlılıktan ötürü Başkan Gürkan’a teşekkür etti.

Geçtiğimiz günlerde sağanak yağış sonrası su baskınlarının yaşandığı Eski Şire Pazarı’nda incelemede bulunan ve esnaflara geçmiş dileklerini ileten Başkan Gürkan, burada esnafların sorunlarını dinlemişti. Esnaflar, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı ziyaret ederek, gösterdiği duyarlılığa teşekkür ettiler. Esnaflar adına konuşan Ahmet Türkoğlu, “Geçen hafta yağan yağmurdan dolayı ve logarların kapalı olması sebebiyle Şire Pazarı olarak çok mağdur olmuştuk. Sağ olsun Selahattin başkanımıza ulaşabildik. Ve bizlere sahip çıktığı için kendilerine teşekkür ediyoruz. Diğer yetkililerden kimseyi yanımızda görmedik. Şimdi 8 günden bu yana bir çalışma tadilat yapılmakta. Başkanımızın sayesinde bu sorunlarımız ortadan kalkacak” dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’da, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Bu yıl Malatya’mız büyük rahmet aldı. Bu konuda sevinçliyiz. Rahmet kontrol edilmediği zaman, esnaflarımıza da zarar ziyanı olmaktadır. Geçtiğimiz günlerde yağan yağmur bodrum katlarındaki vatandaşlarımıza zararı olduğu gibi, esnaflarımız da aynı sıkıntıyı yaşamış oldu. MASKİ Müdürlüğümüze gerekli bilgiyi verdikten sonra çalışmalara başlamışlardır. Netice itibariyle vatandaşımızın zarar görmesini arzu etmiyoruz. Belediye olarak gayret ve çabaların içerisindeyiz. Büyükşehir ve MASKİ Müdürlüğümüzde 8 gündür Şire Pazarı’ndaki çalışmalarını sürdürmektedir. Temennimiz bundan sonraki süreçte, bu tür afetlerde bizim eksikliklerimiz giderilerek esnaflarımızın sorunlarını halletme konusunda Büyükşehir Belediyemizle birlikte MASKİ Müdürlüğü önlemleri alıp, gerekli çalışmaları yapacaktır” diye konuştu.