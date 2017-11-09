“Çok Mutlu Olduk, Hoş Geldiniz”

Bu yıl 7’ncisi düzenlenen Malatya Uluslararası Film Festivali için kente gelen sanatçılar, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertan Mumcu ile birlikte Vali Ali Kaban ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ı ziyaret ettiler.

VALİLİKTE..

7. Malatya Uluslararası Film Festivali kapsamında Genel sekreter Yardımcısı Ertan Mumcu, Film Festivali Direktörü Suat Köçer, Ulusal Uzun Metraj Yarışma Jüri Başkanı usta oyuncu Hülya Koçyiğit, seslendirdiği unutulmaz şarkılarla Yeşilçam’a ses katan Belkıs Özener, duruşu ve filmleriyle Türk sinemasında kendine özgü bir yer edinen ve sinema yolculuğunda 40. yılını kutlayan usta yönetmen Mesut Uçakan, uzun yıllar sinema filmi ve dizilerde rol almış oyuncu Meral Orhonsay, Sinema Yönetmeni Halit Refiğ’in eşi Gülper Refik ve sinema yazarları Vali Ali Kabanı ziyaret ettiler.

Vali Kaban ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek misafirlere “Bu sene yapılacak olan 7.Film Festivali münasebetiyle vilayetimize hoş geldiniz, çok mutlu olduk bu anlamda. İstanbul’daki açılış sırasında da ifade edildiği üzere bu sektörde yeni bir açılım yapmak adına Malatya film günlerinin buna vesile olması dileğiyle bütün emek veren bu konuda çaba sarf eden herkese teşekkürü bir borç bilerek tekrar hoş geldiniz şeref verdiniz” dedi.

Oyuncu Hülya Koçyiğit, “Sizin sinemamıza dolayısıyla kültürümüze verdiğiniz bu saygı bizi de etkiledi. Ben festivalin çok uzun ömürlü olacağına inanıyorum. Bu bir anlayış meselesi çünkü fikirde ve gönülde ne koyarsanız o olur. İyi niyet, her şeyden önce bu niyetle yola çıktığımız için eminim başarılı bir netice alacağız. Ekip fevkalade, program olağanüstü başarılı olmamak için hiçbir neden yok. En önemli neden Malatya halkının ilgisini çekebilmek, dolayısıyla onu da gerçekleştireceğimizi ümit ediyorum, hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Vali Kaban, ziyarette bulunan misafirlere kayısı ürünleri hediye etti.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NDE..

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 7. Malatya Uluslararası Film Festivali 9 Kasım Perşembe günü start aldı. Film Festivali Ulusal Film Yarışması Jüri Başkanı sanatçı Hülya Koçyiğit, Türk sinemasının usta yönetmenlerinden Mesut Uçakan, Festival Yönetmeni Suat Köçer ve beraberindekiler Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ı ziyaret ederek bir süre görüştüler.

Malatya’yı çok beğendiklerini ifade eden 7. Malatya Uluslararası Film Festivali Jüri Başkanı sanatçı Hülya Koçyiğit ve usta yönetmen Mesut Uçakan böyle bir etkinliğin Malatya’da yapılmasından dolayı mutluluk duyduklarını ifade ettiler.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ziyaret sırasında sanatçı Hülya Koçyiğit, yönetmen Mesut Uçakan ve beraberindekilere kuru kayısı hediye etti.

Bülten- malatyahaber.com- Yeni Malatya Gazetesi