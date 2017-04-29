Göztepe’nin Teknik Direktörü Yılmaz Vural, Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasının kendileri için final niteliğinde olduğunu ifade ederek, “Çok önemli bir final maçını kaybettik” dedi.

Maç sonu açıklamada bulunan tecrübeli teknik adam, “Kazansaydık 49 puan ve yukarıya bayağı yanaşacaktık. En azından ikincilik şansımız devam edecekti. Kaybedersek en azından Play-Off’un içinde kalma adına büyük uğraş verecektik. Çünkü akabinde artık ip elimizdeydi. Malatya’yı yenip, Sivas’ı da evimizde yenersek, planlarımız bu şekildeydi. Sabırlı oynamamız gerekiyordu. Evkur Yeni Malatyaspor bu ligin en iyi takımlarından birisi, ofansif güçleri yüksek. Oyunun büyük bölümünü çok kontrollü götürdük. Rakibimize pozisyon verdiğimiz anlarda onların çabasıyla değil, bizim atağa çıkarken ikramlarımızdı. Bu tür verdiğimiz birinci devre iki, ikinci devrede kademe hatasından verilen pozisyonlar var. Kenar ortasında boşta kalan Murat’ın vurduğu bir yan top var. O gol oldu. Oyuna 4-3-3 ile başladık, 4-2-3-1’e döndük. 4-4-1-1 olduk derken 4-4-2’ye döndük. Bütün müdahalelerimizi yaptık. Değişiklerde yaptık ama sonuç olarak çok önemli bir final maçını kaybettik” ifadelerini kullandı.

Evkur Yeni Malatyaspor maçını kaybettiklerini bunun yanında 3 oyuncularının cezalı duruma düştüğünü dile getiren Vural, “Performans olarak bizimde çok değer verdiğimiz taraftarımızı üzdük ama en azından onlarda gördüler ki böyle önemli bir rakip karşısında oyuncularım elinden geleni ardına koymadı. Limitlerine kadar işi zorladılar. Pozisyon üretememek bizim adımıza önemli bir kayıptı. İşin savunma boyutunda fena değildik. Fakat bir tek pozisyon dışında ciddi bir pozisyon üretemedik. Bu maçı unutup, Sivasspor maçının önlemlerini almak zorundayız” diye konuştu.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi