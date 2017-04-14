“Çok Önemli Bir Güzergah Olacak”
AKP Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Malatya Kuzey Çevre Yolu’nun şehir trafiğini rahatlatmakla kalmayacağını aynı zamanda kent ve ülke ekonomisine ciddi manada girdi sağlayacağını ifade etti.
Çalık, Malatya Kuzey Çevre Yolu şantiye şantiye alanında incelemelerde bulundu. Kent için çok önemli bir projenin başlangıç noktasında olduklarını dile getiren Çalık, ihalesi tamamlanan yolun yapım işlemine başlandığını belirtti.
Çalık, D-300 karayolunun Malatya’dan geçtiği çok önemli bir güzergah olacağını kaydederek, “Bu sadece Malatya’nın trafiğinin rahatlatılacağı bir proje değil. 53,6 kilometrelik D-300 bağlantı yolu, Avrupa, Asya ve Ortadoğu’yu birbirine bağlıyor. Bu aks, Malatya’da kesişiyor. D-300 karayolunun Malatya’dan geçtiği çok önemli bir güzergah olacak. Burası sadece Malatya şehir trafiğini rahatlatmakla kalmayacak aynı zamanda kent ve ülke ekonomisine ciddi manada girdi sağlayacak, ulaşımdaki kolaylığı beraberinde getirecek” dedi.
Çalık, Kuzey Çevre Yolu’nun taşıma sektörünün de ciddi anlamda beklediği bir yol güzergahı olduğunu ifade etti.
Kuzey Çevre Yolu’nun Malatya’nın batıyla, güney limanlarıyla bağlantısını sağlayacağını aktaran Çalık, şunları söyledi:
“Yol, Malatya’nın şehir içi trafiği de çok daha rahatlamasına vesile olacak. Büyükşehir Belediyesi de Kuzey Çevre Yolu’na bağlantını yollarını şu an yapmaya devam ediyor. Şehir içi trafiğini hafifletmek Malatya için önemli ama Kuzey Çevre Yolu, ülke ekonomisine ciddi manada katkı sağlayacak. D-300 karayoluyla direk bağlantımız olacak. Avrupa, Asya ve Ortadoğu ile karayolu trafiğini birleştirmiş olacak aynı zamanda havayolu da karayolumuzla birleşmiş olacak. Yatırımcıların ulaşımını çok daha kolay hale getireceğiz. Hem denize hem karayoluna erişimi daha kolay hale getirmiş olacağız. Malatya Kuzey Çevre Yolu yatırımına başlandı, kente hayırlı olsun. 16 Nisan’dan sonra Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanımız Sayın Ahmet Arslan, bürokratlarımız, milletvekillerimiz, bakanlarımızla birlikte Malatya Kuzey Çevreyolu’nun temelini atacağız.”
Karayolları 8. Bölge Müdürü Ahmet Gülşen ise proje tutarı 227 milyon lira olan Malatya Kuzey Çevre Yolu’nun 53,6 kilometre uzunluğunda olacağını söyledi.
Gülşen, güzergah üzerinde 14 adet farklı seviyeli Kavşak, 28 adet Altgeçit, 3 adet DDY Geçit ve 4 adet hidrolik köprü bulunduğunu da kaydetti.
Gülşen, Başkan Çalık’a Kuzey Çevre Yolu ile ilgili detaylı bilgiler aktardı.
Bülten- malatyahaber.com- Yeni Malatya Gazetesi
Bunların da bir anda Malatya’ya hizmet yapacakları tuttu! Nedense artık?
Acaba o yol güzargahında kac kişi arsa parsel rant etti. orası da mechul.
Benim korkum tünellerle ayni akibete uğrarsa kuzey çevre yolu 100 yilda bitmez. Malatyaya yapilan hicbir yatirim zamanında bitmedi çünkü. Karahan tüneli, erkenek tüneli, beyler deresi viyadüğü, stat birkaç örnek…..
İnşallah pazartesine kadar tamamlanır
Tamam da bu yol kaç şerit olacak? Bılgısı olan varmı? Umarım 4×4 genıslıktedır… yoksa Çevreyolu olmaz!
bunlar bütün yoğunluğu bir çevre yoluna vermişler o yoluda iki şeride indirmişler bu kapasitede ki belediye ve milletvekilleri ne bekliyorsunuz….
nerelerden geçiyormuş gösterseniz hele
hızlı tren, hafif raylı sistem, şehir hastanesi, sivil hava alanı, 2. üniversite gibi sözlerinizin icraata geçmesini bekliyoruz. malatya olarak takipteyiz sayın çalık.
Malatyanın Havaalanı var kardesim sayın Cumhurbaşkanımız son gelişinde noktayı koydu terminal yetersizse daha büyük terminal yaparız dedi zaten sayın tüfekçi bakanımız da yeni terminalin projesi hazırlanıyor 2018 de bitirecegiz dedi 800 bin nüfuslu bir şehre 3. havaalanı istemek (ERHAÇ HAVAALANI , TULGA HAVAALANI ) nerede bu bolluk insanlar iş kapısı istiyor kolayı mı Bu işler asfalt dökmeyle havaalanı yapılmıyor
Tulga havaalana degil pist. Terminal daha 3-4 yıl önce yenilenmedimi ? Bu bolluk değilmi. Madem yenilenecekti o zaman ne yapıldı. 2. Üniversiteye bende karşıyım onemli olan istihdam üniversite mezunu değil.
Terminal 2008 yapıldı 9 yıl önce zaten mevcut olan yıkılmıyor Dış hatlar oluyor İç hatlar için yıllık 5 milyon kapasiteli modern bir terminal 2018 de tamamlanacak inşallah