AKP Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Malatya Kuzey Çevre Yolu’nun şehir trafiğini rahatlatmakla kalmayacağını aynı zamanda kent ve ülke ekonomisine ciddi manada girdi sağlayacağını ifade etti.

Çalık, Malatya Kuzey Çevre Yolu şantiye şantiye alanında incelemelerde bulundu. Kent için çok önemli bir projenin başlangıç noktasında olduklarını dile getiren Çalık, ihalesi tamamlanan yolun yapım işlemine başlandığını belirtti.

Çalık, D-300 karayolunun Malatya’dan geçtiği çok önemli bir güzergah olacağını kaydederek, “Bu sadece Malatya’nın trafiğinin rahatlatılacağı bir proje değil. 53,6 kilometrelik D-300 bağlantı yolu, Avrupa, Asya ve Ortadoğu’yu birbirine bağlıyor. Bu aks, Malatya’da kesişiyor. D-300 karayolunun Malatya’dan geçtiği çok önemli bir güzergah olacak. Burası sadece Malatya şehir trafiğini rahatlatmakla kalmayacak aynı zamanda kent ve ülke ekonomisine ciddi manada girdi sağlayacak, ulaşımdaki kolaylığı beraberinde getirecek” dedi.

Çalık, Kuzey Çevre Yolu’nun taşıma sektörünün de ciddi anlamda beklediği bir yol güzergahı olduğunu ifade etti.

Kuzey Çevre Yolu’nun Malatya’nın batıyla, güney limanlarıyla bağlantısını sağlayacağını aktaran Çalık, şunları söyledi:

“Yol, Malatya’nın şehir içi trafiği de çok daha rahatlamasına vesile olacak. Büyükşehir Belediyesi de Kuzey Çevre Yolu’na bağlantını yollarını şu an yapmaya devam ediyor. Şehir içi trafiğini hafifletmek Malatya için önemli ama Kuzey Çevre Yolu, ülke ekonomisine ciddi manada katkı sağlayacak. D-300 karayoluyla direk bağlantımız olacak. Avrupa, Asya ve Ortadoğu ile karayolu trafiğini birleştirmiş olacak aynı zamanda havayolu da karayolumuzla birleşmiş olacak. Yatırımcıların ulaşımını çok daha kolay hale getireceğiz. Hem denize hem karayoluna erişimi daha kolay hale getirmiş olacağız. Malatya Kuzey Çevre Yolu yatırımına başlandı, kente hayırlı olsun. 16 Nisan’dan sonra Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanımız Sayın Ahmet Arslan, bürokratlarımız, milletvekillerimiz, bakanlarımızla birlikte Malatya Kuzey Çevreyolu’nun temelini atacağız.”

Karayolları 8. Bölge Müdürü Ahmet Gülşen ise proje tutarı 227 milyon lira olan Malatya Kuzey Çevre Yolu’nun 53,6 kilometre uzunluğunda olacağını söyledi.

Gülşen, güzergah üzerinde 14 adet farklı seviyeli Kavşak, 28 adet Altgeçit, 3 adet DDY Geçit ve 4 adet hidrolik köprü bulunduğunu da kaydetti.

Gülşen, Başkan Çalık’a Kuzey Çevre Yolu ile ilgili detaylı bilgiler aktardı.

Bülten- malatyahaber.com- Yeni Malatya Gazetesi