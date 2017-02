“Çok Önemli Devlet ve Siyaset Adamıydı”

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlarından eski Refah Partisi Genel Başkanı Prof.Dr. Necmettin Erbakan’ın 6. ölüm yıl dönümü nedeniyle, Erbakan Vakfı Malatya İl Başkanlığı tarafından geçtiğimiz hafta sonu açılan ‘Necmettin Erbakan Resim Sergisi’ni gezdi. Vakıf İl Başkanı Mücahit Erbakan, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’a ziyaretinden ve desteklerinden dolayı teşekkür etti. Başkan Çakır’ın kendilerine her zaman destek olduğunu belirten Erbakan, “Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Çünkü her zaman için Erbakan ismine çok büyük saygısı ve sevgileri olmuştur. Erbakan Vakfı olarak yapmış olduğumuz organizasyonlara her zaman desteği olmuştur. Bu vesile ile tekrardan çok teşekkür ediyorum. Hizmetlerinin devamını diliyorum. Allah kendinden razı olsun” dedi.

Merhum Necmettin Erbakan’ın 30-40 yıl öncesinden ortaya koyduğu siyasi görüşlerin, bugün ortaya çıktığını belirten Başkan Çakır, “Bu tür şahsiyetleri iyi anlamak lazım. Bunların izlemiş olduğu siyaseti, çizgiyi ülke adına koymuş oldukları mücadeleleri çok iyi görmek lazım. Bunlar önümüzdeki dönemlerde de siyaseten daha az hata yapılmasının sağlanmasını da aslında ortaya koyuyor. Siyasete ve günümüze ışık tutan, birlik ve beraberlik adına, ülkenin geleceği adına, nelere dikkat edilmesi gerektiği yönünde birer cümle ile de olsa çok veciz sözler var. Dolayısıyla Erbakan Hocamız ülkemizde yetişen çok önemli devlet ve siyaset adamlarından bir tanesidir. Rahmetle anıyoruz. Allah mekânını Cennet etsin. Güzel izler bıraktı, büyük hedefler bıraktı. Büyük ve güçlü Türkiye’yi her zaman özleyen bir siyasetçiydi” şeklinde konuştu.

