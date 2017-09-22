CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, Malatya’da hizmete giren pembe trambüsü eleştirerek, “Malatya kalkın ayağa, kalkın ve çok renkli otobüsler talep edin. Bizi birbirimizden ayıran tek renklerle değil, her rengin bir araya geldiği bir Türkiye hikayesini buradan, siz mücadele ortak olarak yazın” dedi.

CHP Malatya İl Teşkilatı’nın düzenlediği toplantıda konuşan Böke, “Bugün Malatya’ya çok önemli bir görev düşüyor. Bizi birbirimizden ayrıştıran siyaset, en çokta kadınları yok ediyor. Sadece kadınları yok etmiyor, ‘biz-siz’ ayrımıyla, ülkede ciddi bir ekonomik adaletsizlik yaratıldı. Bu adaletsizliği anlatmamız bir uyanışa yol açmamız gerekiyor. Bu adaletsizliğin çaresinin biz olduğumuzu, çaresinin ortak bir mücadeleden geçtiğini bugün anlatmamız gerekiyor. Burada kayısı için, Karadeniz’de fındık için, Akdeniz’de limon için aynı mücadeleyi vermemiz gerekiyor, o çiftçinin alın teri için” ifadelerini kullandı.

Böke, Malatya’da yakın zamanda hizmete giren pembe trambüsü eleştirerek, “Pembe renkle karartılmış kadınların hayatını yeniden aydınlığa kavuşturmak için, sizin kadın-erkek mücadele vermeniz gerekiyor. Biz kadınlar bu hayatın eşit ortağıyız. Biz kadınlar bu hayatta, bu eşitliğin siyasette, eğitimde, sokakta, evde sonuna kadar talep etmeye devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki eğer toplumun içerisinde kadın yoksa o zaman bir kanadı kırılmış bir kuş misali bu ülkenin uçması imkansız olacaktır. O yüzden Malatya kalkın ayağa, kalkın ve çok renkli otobüsler talep edin. Bizi birbirimizden ayıran tek renklerle değil, her rengin bir araya geldiği bir Türkiye hikayesini buradan, siz mücadele ortak olarak yazın” dedi.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com