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Malatya Haber -

“Çok Renkli Otobüsler Talep Edin”

“Çok Renkli Otobüsler Talep Edin”
  • 23.09.2017
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CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, Malatya’da hizmete giren pembe trambüsü eleştirerek, “Malatya kalkın ayağa, kalkın ve çok renkli otobüsler talep edin. Bizi birbirimizden ayıran tek renklerle değil, her rengin bir araya geldiği bir Türkiye hikayesini buradan, siz mücadele ortak olarak yazın” dedi.

CHP Malatya İl Teşkilatı’nın düzenlediği toplantıda konuşan Böke, “Bugün Malatya’ya çok önemli bir görev düşüyor. Bizi birbirimizden ayrıştıran siyaset, en çokta kadınları yok ediyor. Sadece kadınları yok etmiyor, ‘biz-siz’ ayrımıyla, ülkede ciddi bir ekonomik adaletsizlik yaratıldı. Bu adaletsizliği anlatmamız bir uyanışa yol açmamız gerekiyor. Bu adaletsizliğin çaresinin biz olduğumuzu, çaresinin ortak bir mücadeleden geçtiğini bugün anlatmamız gerekiyor. Burada kayısı için, Karadeniz’de fındık için, Akdeniz’de limon için aynı mücadeleyi vermemiz gerekiyor, o çiftçinin alın teri için” ifadelerini kullandı.

Böke, Malatya’da yakın zamanda hizmete giren pembe trambüsü eleştirerek, “Pembe renkle karartılmış kadınların hayatını yeniden aydınlığa kavuşturmak için, sizin kadın-erkek mücadele vermeniz gerekiyor. Biz kadınlar bu hayatın eşit ortağıyız. Biz kadınlar bu hayatta, bu eşitliğin siyasette, eğitimde, sokakta, evde sonuna kadar talep etmeye devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki eğer toplumun içerisinde kadın yoksa o zaman bir kanadı kırılmış bir kuş misali bu ülkenin uçması imkansız olacaktır. O yüzden Malatya kalkın ayağa, kalkın ve çok renkli otobüsler talep edin. Bizi birbirimizden ayıran tek renklerle değil, her rengin bir araya geldiği bir Türkiye hikayesini buradan, siz mücadele ortak olarak yazın” dedi.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com

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Yorumlar
  1. hasan dedi ki:
    24 Eylül 2017, 11:44

    En azında ikna odaları gibi çağ dışı değil.

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  2. Alperen dedi ki:
    24 Eylül 2017, 01:29

    İzmir gibi açık sacikmi olalım ne diyorsun Müslümanlık bitti mi yani

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  3. Murat dedi ki:
    24 Eylül 2017, 00:36

    Tek bir kadın yorumu var o da ne diyor belli değil. Geri kalan tüm yorumlar erkeklere ait ve hepsi kadını ikinci sınıf gören bir zihniyetin sözcülüğünü yapıyor. Dünya uzay çağını yaşarken bu adamlar hala dünyanın düz olduğunu sanıyor.

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  4. M.Sinan Öztan dedi ki:
    23 Eylül 2017, 22:12

    AKP zihniyeti milletin yanındamı,sadece kendine kul köle olanlara rant sağllıyor.Kadın erkek ayrımını yapan CHP değil.Burada Sayın Selin Sayek Böke eleştiriliyorsa demek ki doğru bir açıklama yapmış.

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  5. ramazan dedi ki:
    23 Eylül 2017, 21:41

    Memleketimizin daha önemli sıkıntılari var. Yolların rezilliği gibi, su sıkıntısı gibi, otopark eksikliği gibi, eğitim, adalet, gelir dagilimdaki adaletsizlik gibi birçok sorun varken sen kalkıp suni gündemlerle uğraşırsan bu halkta sana bu kadar oy verir. Elazığ deyimiyle İŞ BELLEYİP İŞ

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  6. Murat dedi ki:
    23 Eylül 2017, 21:08

    Malatya ya sanki dev fabrikalar kurulmuş günlerdir saçma bir otobüsü konuşuyoruz yeşil Malatya yi beton binalarla donattiniz kışın kar yağmıyor yazın sıcaktan durulmuyor

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  7. Levent Aksoy dedi ki:
    23 Eylül 2017, 19:20

    Tecde-Fidanlık-Çilesiz-Banazı hattı üzerinde ikamet eden Üniversite öğrencilerinin mağduriyeti göz ardı edilmemeli.Hat düşünülüyor mu acaba?

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  8. bayram dedi ki:
    23 Eylül 2017, 16:34

    chp zihniyeti kadın erkek karışık sanki ………

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  9. ibrahim dedi ki:
    23 Eylül 2017, 14:38

    Malum zihniyet.Acaba milletin yaninda hiç oldular mı.Malatya Belediyesini tebrik ediyorum.

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  10. Ergün dedi ki:
    23 Eylül 2017, 13:17

    İzmir de otobüsler çok renklimi acaba.

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  11. KML dedi ki:
    23 Eylül 2017, 11:38

    Sayın Böke buyurun, sizde renklilerle gidin.

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  12. hatice dedi ki:
    23 Eylül 2017, 11:15

    oncelıkle su izmiri duzletın malatyanın neyı var asmıs sokak sokak adam cakır denız getırecek nerdeyse sız mevcuttakı sehırde ne yaptınız ne var mevcutta ALLAH ICIN SIZ SUSUN EKSTRA HIZMET YAPILMIS

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    1. Bülent Yaşar dedi ki:
      24 Eylül 2017, 12:23

      Denizde yüzersin artık

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  13. turan yorulmaz dedi ki:
    23 Eylül 2017, 10:56

    CHP’nin en güzel milletvekili.

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  14. eyyüp dedi ki:
    23 Eylül 2017, 10:54

    işnize gekdiği gibi davranıyorsunuz yok bizi bir birimizde ayrıştıyolar bu kelimeyi neden 90 sanlı yılardan söylemiyordunuz baş ortülü insanların okuma imkanlarını elinde alırken neden imam hatipli insanların yanlız kendi dalardan başka dalardan meslek sahbi olmalarına engel olurken nerdediniz ……. erbakan hocanın dediği gibi sizi gibi zizi işnize gedigi gibi davranıyorsunuz.

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  15. Vatandas dedi ki:
    23 Eylül 2017, 09:28

    Kadın erkek birlikte mücadele etmek otobüste dizdize oturarak olmuyor.Sabah yoğun saatlerde çileye dönüsüyor bu durum.Buyurun Sayın Böke sabah mastiden üniversiteye kadar otobüse binin tebdili kıyafetle ve sonra neler hissettiğinizi söyleyin.Sırf muhalefet yapacam diye konusulmaz.Ha bu arada Malatyada öyle rengarenk gokkuşağı rengine boyanmış otobüs olmaz.Burada öyle insanlar bulamazsınız..

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  16. mehmet demir dedi ki:
    23 Eylül 2017, 08:54

    bu zihniyetlerle nereye varacağız bilemiyorum. isteyen biner istemeyen binmez biri sigara içer diğeri içmez neden kendi insiyatifidir. böyle boş şeylerle uğraşmak yerine ülke meseleleri ile biraz alakadar olunsa daha iyi olacağı kanaatindeyim

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