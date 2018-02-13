“Çok Şikayet Var, Biz Denetlemeye Başladık”

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, “Sulama birlikleri bazı yerlerde çok iyi çalışıyor. Ama vatandaşlardan çok şikayet var. Denetim eksikliği vardı, biz denetlemeye başladık.” dedi.

TBMM Genel Kurulunda 697 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında (OHAL) Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin (KHK), görüşülmesi sırasında söz alan Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, milletvekillerinin sorularını da yanıtladı.

Bakan Eroğlu, Malatya’da da şikayet konusu olan sulama birlikleriyle ilgili olarak milletvekillerinin eleştirileri üzerine “Sulama birlikleri bazı yerlerde çok iyi çalışıyor. Ama vatandaşlardan çok şikayet var. Denetim eksikliği vardı, biz denetlemeye başladık. Bazı kanalların bakımı yapılamıyor. Para yeteri kadar toplanamıyor. Borçları var. Dolayısıyla bu konuda genel bir talep vardı, biz de bu mevzuda bir kanun tasarısı hazırlıyoruz. Burada esas DSİ tarafından sıkı şekilde denetlensin, işletme bakımı yapılsın, paralar adil şekilde toplansın, borçlar da belli süre içinde tasfiye edilsin şeklinde bir düşüncemiz var.” şeklinde konuştu.

Bakan Eroğlu, “Ben zaten grup başkanvekilleriyle görüşüyorum. Onların da görüşünü alarak, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığıyla da görüştük. Neticede kanun tasarısı son şekline geldi ama ilgili komisyon üyelerine bir sunum yapacağız ve daha sonra da yüce Meclise gelecek.” şeklinde bilgi verdi.

-Erdoğan, “Kaldırıyoruz” demişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 28 Ocak 2018 tarihinde AKP Çorum İl Kongresi’nde yaptığı konuşmasında; “Yalnız bir şey söylüyorum, sulama birliklerini de kaldırıyoruz, bunlarla yürünmez. Büyük ihtimalle çalışmalar yapılıyor, bu işi belediyeler vasıtası ile çözmenin gayreti içine gideceğiz. Zira sulama birliklerindeki tespitlerimiz çok acı ve çok ciddi bedeller ödettiler.” dedi.

-Dosyalar Sayıştay’da

Bu arada, Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Malatya’daki sulama birlikleri ile ilgili olarak CHP Malatya milletvekili Veli Ağbaba’nın soru önergesine verdiği 26 Aralık 2017 tarihli yanıtta da; “İdari ve teknik denetimler neticesinde düzenlenen ve Derme Sulama Birliği’nin de içerisinde bulunduğu idari ve teknik raporlardaki bazı tespitler mali hususları içermesi sebebiyle Malatya Valiliğine ve Malatya Vergi Denetim Kurulu Grup Başkanlığına gereği için gönderilmiştir. İdari ve mali denetim raporu, Malatya Valiliği tarafından, rapora olan itirazlar ve kamu zararına ilişkin tespitler sebebiyle Sayıştay Başkanlığına bildirilmiştir. Sayıştay Başkanlığı tarafından incelemenin tamamlanması durumunda verilen karara göre gerekli iş ve işlemler yapılacaktır.” ifadelerini kaydetmişti.

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com

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