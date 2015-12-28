İmam Hatipliler Derneği (İHD) Malatya Şubesi tarafından “İmam Hatiplerin Dünü Bugünü ve Yarını” konulu panel düzenlendi. Panele, siyasi partilerin temsilcileri katıldı. Panelin moderatörlüğünü İl Genel Meclisi eski Başkanı Naci Şavata yaptı. Panel, Kığılı Camisi İmamı Arif Apak’ın Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Panelin açılış konuşmasını yapan İHD Başkanı İbrahim Kayaduman, panelin amacının siyasilerle imam hatiplileri buluşturmak olduğunu belirtti.

“GEÇMİŞTE ÇOK SIKINTI ÇEKTİK”

İmam hatip okullarında okuyan ve yetişen öğrencilerin İslam’a ve bilime uygun yetiştiğini dile getiren İbrahim Kayaduman, “Hiçbir zaman benim bildiğim ve kabul ettiğim mutlak doğrudur demezler. Mutlak doğrunun Allah yaratırken doğaya koyduğunu ve bilimin, bilim yasaları olarak kabul ettiği yasalardır. Bir de Allah’ın vahyettiği Kur’an-ı Kerimdir. İmam hatipliler olarak geçmişte çok sıkıntı çektik. Okullarımızın orta kısmı kapatıldı, ülkenin zencileri olarak kabul edildik. Katsayı garabetiyle üniversiteye girip ülkemize ve vatanımıza hizmet etmemiz engellendi” dedi.

Başörtülülerin hakim ve savcı olmalarına hâla müsaade edilmediğini anlatan Başkan Kayaduman, şunları söyledi:

“İmam hatip liseleri sadece imam ve hatip yetiştiren okullar değiller. Beşeri ilimlerle beraber İslami bilimleri de öğrenen, üniversite mezunu, tıp doktoru, mühendis, hakim, öğretmen vb çeşitli alanlarda millete hizmet eden bireyler yetiştiren okullar olarak kabul edilmesini istiyoruz. Bu okullarda yetişen insanlar iyi ve kötü veya suç ve cezanın yanında helal ve haramı da öğrenen, eşitliğin yanında adaleti de öğrenen, hak ve hukukun yanında ehliyet ve liyakat da öğrenip uygulamak isteyen, güçlünün haklı olduğu değil, haklının güçlü olduğunu öğrenen ve bunun için gerektiğinde de gerekeni yapabilen insanların yetişmesini istiyoruz.”

Panele katılan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya birinci sıra milletvekili adayı Avukat Arif Yıldız da, organizasyonu yapan herkese teşekkür etti. Eğitimde bazı sorunların yaşandığını iddia eden Yıldız, “Eğitimde yaşanan sıkıntılara çözüm bulmak gerekiyor. Allah’ın izniyle Milliyetçi Hareket iktidarında hem imam hatiplerin hem de genel eğitimin niteliksizliği konusunda gerekli tüm çalışmaları yapacağız” dedi.

Panele, AKP Malatya İl Başkan Yardımcısı Mahmut Öner Özer, Saadet Partisi Malatya İl Başkanı Mehmet Asiltürk, Milliyetçi Hareket Partisi Malatya Milletvekili adayı Arif Yıldız, Halkların Demokratik Partisi Malatya İl Başkanı Hasan Şahin, Hür Dava Partisi Malatya İl Başkanvekili Hayrettin Tokat da konuşmacı olarak katıldı.