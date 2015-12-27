

Gazeteci-Yazar Orhan Miroğlu, Barış ve Demokras Partisi’ne (BDP), şiddete karşı açık bir şekilde tavır alması çağrısında bulundu.



Gazeteci-Yazar Orhan Miroğlu, BİLSAM tarafından organize edilen konferansa konuşmacı olarak katıldı. İl Özel İdare Salonu’nda gerçekleşen konferansta konuşan Gazeteci-Yazar Orhan Miroğlu, devletin ilk kez Özal döneminde Kürt meselesini çözme gibi bir amaçla hareket ettiğini belirtti.



Çatışma koşullarının devam etmesinin artık mümkün olmadığını dile getiren Miroğlu, “Bunun bir şekilde önümüzdeki dönem stabilize edilebileceğini, kontrol altına alınabileceğini düşünüyorum. Bunu düşünmemin temel sebebi de sivil iradenin artık bu işin yegane muhatabı haline gelmiş olması” dedi.



BDP’nin izlediği politikaları da eleştiren Miroğlu, “İzlediği politikaların bütünüyle tutarlı olduğunu düşünemeyiz aslında. PKK’nın gerçekleştirdiği eylemlerle ilgili BDP’nin çok açık somut bir tavrı söz konusu değil. Kürt siyasetinin şiddete karşı açık bir tavrı olmalı. Hatta ben daha fazla ilerisini de söyleyebilirim; son ateşkesin devam edip etmemesi konusunda Demokratik Toplum Kongresi, Diyarbakır’da bir toplantı yaptı. O toplantıda bir karar alındı ve ben o kararı eleştirdim. 3-4 tane yazı yazdım.

Sivillerin böyle bir karar almasını vahim bir şey olduğunu söyledim. O karar şuydu: ‘Biz hükümetin çözüme yanaşmadığı şu ortamda PKK’ya ateşkesi sürdür demeyi ahlaki bulmuyoruz.’ Bence bu çok vahim bir karardı. Sivil insanlar, farz edelim ki dünyanın en haklı savaşı bile olsa, böyle bir karar almamalıydılar. Ama aldılar” dedi.



Miroğlu, “BDP’nin yaptığı genelde şu oluyor, ‘İşte acıları paylaşıyoruz.’ Bunu ifade ediyorlar. Ama onun ötesine varamıyorlar. Bence Kürt hareketinin bugün ihtiyaç duyduğu şey, şiddeti çok kesin, hepimizin anlayacağı bir biçimde reddetmesidir” dedi.

Miroğlu, BDP’nin PKK’nın muhatap alınmasını söylemesinin de artık Türkiye şartlarında hiç bir şekilde inandırıcı olmadığını söyleyerek, “Kürt hareketi hem Kürt meselesiyle ilgili şiddet problemiyle alakalı olarak, fikrini yüksek sesle söyleyebilmeli, bu konuda kendi içerisinde bir değişim hareketi başlatabilmeli. Ama aynı şekilde Türkiye’nin çeşitli siyasi meseleleri konusunda da fikirlerini de paylaşabilmelidir. BDP bütün Kürtleri temsil etmiyor, Kürtlerin bugün en güçlü partilerinden biriside AK Parti’dir” diye konuştu.



Yazar Miroğlu, “Bu haliyle Kürt siyasetinin başarılı olma şansını görmüyorum. Görmediğim için fikirlerimde çok muazzam değişiklikler oldu” dedi.

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